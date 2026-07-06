Estas son las playas de Tenerife con la bandera negra de Ecologistas en Acción
La formación ecológica cataloga cuatro playas del archipiélago con bandera negra, dos de ellas en Tenerife
Llega el verano y, con él, las playas de Tenerife se llenan de bañistas. Opciones hay muchas y muy variadas: de callaos, arena negra, arena blanca, piscinas naturales... Pero, como cada año también, llega el informe de banderas negras de Ecologistas en Acción, en el que se hace un análisis de la costa española y con el que 'se sacan los colores' a más de una región.
En total son 48 banderas negras en todo el país que destacan "desastres o amenazas ambientales", ya sea por vertidos, afecciones a la biodiversidad, contaminación química o turistificación, por ejemplo.
Las dos playas a la que la formación ecológica ha otorgado en esta edición su bandera negra son: Las Teresitas y el Puertito de Adeje.
Las Teresitas
En el caso de la playa chicharrera, el motivo viene por lo que Ecologistas en Acción considera una "mala gestión generalizada por parte de las administraciones competentes". En concreto, la organización apunta a un "abandono severo planificado desde hace décadas", siendo los vecinos los que padecen las consecuencias.
El informe de asociación ecologista hace referencia a un "escenario marcado por vertidos incontrolados de residuos urbanos, la privatización y la invasión de espacios públicos, la carencia de infraestructuras esenciales y problemas de accesibilidad y seguridad, además del deterioro del patrimonio natural, cultural y etnográfico".
Puertito de Adeje
La principal razón por la que el Puertito de Adeje entra en este listado es la macrourbanización turística de Cuna del Ama, un nuevo resort de lujo que proyecta "una ciudad turística".
En este caso, el daño al medioambiente "afectando a especies protegidas de avifauna y flora, algunas amenazadas, así como al patrimonio geológico" es lo que indica la organización para incluirla en el listado. Así, pone de manifiesto que "el Puertito de Adeje es el último pueblo costero del suroeste de Tenerife que queda libre de construcciones turísticas y, además, su entorno posee un valor ambiental e histórico/cultural muy elevado".
Respuestas
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso para dejar claro que tanto la playa de Las Teresitas como as zonas de baño de Valleseco-Los Charcos y Valleseco-El Bloque son aptas para el baño.
Así, recientes análisis sobre la calidad del agua avalan el buen estado sanitario de estos espacios de la costa chicharrera. En concreto, los informes del programa de vigilancia sanitaria del Gobierno de Canarias determinan que la calidad del agua de baño en Las Teresitas es excelente, según confirmó la Corporación local recientemente.
Además, el Ayuntamiento explicaba en un comunicado que, en los últimos años, Las Teresitas ha sido objeto de una modernización de sus infraestructuras, mejora de los servicios, rehabilitación integral de la escollera, así como el impulso de iniciativas de conservación ambiental, entre otras acciones.
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