Romerías de julio en Tenerife: calendario completo por fechas y municipios

Julio concentra en Tenerife una de las agendas tradicionales más completas del verano, con romerías, bailes de magos, bailes de taifas, fiestas canarias y paseos romeros repartidos por distintos municipios de la Isla. Las celebraciones se desarrollarán tanto en el norte como en el sur y el área metropolitana, con citas que combinan participación vecinal, música popular, gastronomía, vestimenta tradicional y actos vinculados al mundo rural.

La Romería de San Benito Abad, en La Laguna, será una de las citas principales del mes, pero no la única. La agenda incluye celebraciones en barrios y municipios como Arafo, La Orotava, Arona, El Sauzal, El Rosario, San Juan de la Rambla, Granadilla de Abona, Adeje, Puerto de la Cruz, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, Tegueste y Güímar.

San Benito marca el corazón festivo de La Laguna

La segunda semana del mes estará marcada por las Fiestas de San Benito Abad, una de las celebraciones más representativas de La Laguna y de Tenerife.

El 10 de julio se celebrará el Baile de Magos de San Benito, una cita multitudinaria que cada año reúne a miles de personas en el casco histórico lagunero. Es uno de los actos más esperados del programa y uno de los grandes referentes de los bailes de magos en Canarias.

El 11 de julio tendrá lugar el Baile de Magos Infantil de San Benito, también en La Laguna, pensado para acercar las tradiciones a los más pequeños. Ese mismo día se celebrarán otras citas en diferentes puntos de la Isla: la Romería de Los Blanquitos, en Granadilla de Abona; la Romería de Los Olivos, en Adeje; y el Baile de Magos de Puerto de la Cruz.

El 12 de julio llegará uno de los momentos centrales del mes: la Romería de San Benito, en La Laguna. Esta celebración, con carretas, parrandas, agrupaciones folclóricas y trajes tradicionales, es una de las grandes referencias del calendario romero de Tenerife.

La Virgen del Carmen y las fiestas de mediados de julio

El calendario continúa el 14 de julio con la Embarcación de la Virgen del Carmen, en Puerto de la Cruz. Esta celebración mantiene el vínculo marinero de la ciudad y forma parte de las fiestas más esperadas del municipio.

Embarcación de la Virgen del Carmen en el Puerto de la Cruz. / María Pisaca

El 18 de julio, Candelaria celebrará el Baile de Magos de Santa Ana, otra cita en la que la indumentaria tradicional, la música y la comida canaria tienen un papel protagonista.

El 19 de julio, Aguamansa, en La Orotava, celebrará su romería. Esta zona de medianías vuelve así a incorporarse a un calendario en el que La Orotava cuenta con varias citas destacadas durante el mes.

Último fin de semana: el más intenso del mes

El tramo final de julio será el más cargado de celebraciones. El 24 de julio, Ravelo, en El Sauzal, celebrará su Fiesta Canaria, una cita vinculada al ambiente popular y a las tradiciones del municipio.

El 25 de julio concentrará buena parte de la agenda. Ese día se celebrará el Baile de Magos de La Esperanza, en El Rosario; la Romería de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife; la Romería de El Ortigal, en La Laguna; la Bajada del Poleo, en Icod de los Vinos; y el Baile de Taifa de San Lázaro, también en La Laguna.

Romerías para cerrar julio

El 26 de julio se celebrarán tres citas destacadas. Finca España, en La Laguna, acogerá su romería; El Portezuelo, en Tegueste, celebrará la suya; y Güímar cerrará el calendario con el Paseo Romero del Puertito de Güímar.

Estas celebraciones ponen el broche a un mes especialmente activo para las tradiciones populares en la Isla.

Resumen de fechas de romerías y fiestas canarias de julio en Tenerife

Del 3 al 5 de julio

3 de julio: Baile de Taifas de El Carmen , en Arafo .

, en . 4 de julio: Romería de Bebedero Alto , en La Orotava; baile de Magos de Buzanada , en Arona; y cena Canaria de El Sauzal , en El Sauzal .

, en , en , en . 5 de julio: romería de Llano del Moro, en El Rosario; y romería de Las Aguas, en San Juan de la Rambla.

Del 10 al 14 de julio

10 de julio: Baile de Magos de San Benito , en La Laguna .

, en . 11 de julio: Romería de Los Blanquitos , en Granadilla de Abona; romería de Los Olivos , en Adeje; baile de Magos Infantil de San Benito , en La Laguna; y el baile de Magos de Puerto de la Cruz , en Puerto de la Cruz .

, en , en , en , en . 12 de julio: Romería de San Benito , en La Laguna .

, en . 14 de julio: Embarcación de la Virgen del Carmen, en Puerto de la Cruz.

Del 18 al 26 de julio