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Restricciones en Tenerife para evitar incendios forestales: prohibidas las hogueras, fumar en áreas recreativas y los fuegos artificiales

Las medidas aplicadas afectan a Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide

Presentación del operativo contra incendios en Tenerife para la campaña 2025, archivo.

Presentación del operativo contra incendios en Tenerife para la campaña 2025, archivo.

Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha activado las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales en la vertiente sur de la isla, una decisión adoptada tras la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales realizada por el Gobierno de Canarias y la evolución de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

El objetivo de estas medidas, que estarán vigentes hasta que finalice la alerta, es minimizar cualquier actividad susceptible de originar un incendio forestal en un momento de elevado riesgo, reforzando la protección del patrimonio natural de Tenerife y la seguridad de las personas.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que “la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestros montes y garantizar la seguridad de la población. Ante un escenario de riesgo elevado, apelamos a la responsabilidad y colaboración de toda la ciudadanía para evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio forestal”.

Blanca Pérez recuerda que “cada pequeño gesto cuenta cuando hablamos de proteger nuestros espacios naturales. Cumplir estas medidas es fundamental para preservar uno de los principales valores ambientales de Tenerife y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia”.

Zonas afectadas

Las restricciones afectan a la zona de riesgo de incendio forestal de los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, territorios donde las condiciones meteorológicas elevan significativamente el riesgo de propagación del fuego.

Entre las medidas preventivas de grado 1 queda prohibido realizar fuego en el exterior, incluyendo hogueras, fogones, barbacoas o cocinas de gas. Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona afectada. También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, salvo autorizaciones excepcionales por razones de urgencia y bajo estrictas medidas de seguridad.

Bombero forestal realizando labores de seguimiento en el incendio forestal de Tenerife en 2023

Bombero forestal realizando labores de seguimiento en el incendio forestal de Tenerife en 2023 / Andrés Gutiérrez

No obstante, la resolución permite el desarrollo de determinadas actividades siempre que se extremen las precauciones, como los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética, el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de los propietarios a sus fincas e infraestructuras, la circulación por senderos y pistas forestales, el uso de bicicletas o caballos y la celebración de eventos deportivos autorizados, siempre dentro de las condiciones establecidas.

Recomendaciones

El Cabildo recomienda, además, evitar acceder o permanecer en las zonas forestales de la isla mientras permanezca activa la alerta y extremar la precaución con cualquier actividad que pueda originar un incendio, como el uso de tabaco, grupos electrógenos, aparatos eléctricos o material pirotécnico.

Igualmente, se insta a los promotores privados de actividades permitidas a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para reducir cualquier riesgo.

La Corporación insular recuerda que estas limitaciones están dirigidas a la ciudadanía, empresas y otras administraciones distintas del área competente en gestión forestal, que continuará desarrollando las actuaciones necesarias para la prevención y extinción de incendios con los medios técnicos y humanos previstos, evaluando en cada caso las condiciones de seguridad.

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El Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la colaboración de la población para cumplir las medidas preventivas y contribuir a la protección del patrimonio forestal de la isla durante este episodio de riesgo extremo.

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