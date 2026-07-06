El particular San Fermín de Tenerife con 'txupinazo' particular: el encierro icodense que une a todos los bandos sin polémica animal
El barrio de La Hoya Ana Díaz, en Icod de los Vinos, ultima su divertido fin de fiesta con el "Gran Chupinazo" y sus carretillas este lunes 13 de julio
Mientras el famoso cántico de la escalera sanferminera resuena en Navarra dividiendo las opiniones entre apasionados de la tauromaquia y defensores de los derechos de los animales, en el norte de Tenerife existe una alternativa infalible. Un San Fermín único en Canarias que consigue unir a ambos bandos en una celebración gamberra, alegre y completamente libre de maltrato animal. Se trata del ya tradicional encierro del barrio de La Hoya Ana Díaz, en el municipio de Icod de los Vinos, cuyas fiestas patronales encaran su recta final con un programa adaptado a este verano de 2026.
A diferencia del norte peninsular, el origen de esta festividad no guarda relación directa con el santo de Pamplona, sino con la historia de su propia comunidad: las celebraciones rinden honores a doña Fermina, la vecina que en su día cedió generosamente los terrenos para levantar la iglesia del barrio.
Ruedas, madera y el "Gran Chupinazo": así es el encierro icodense
El plato fuerte de estas fiestas sustituye las astas reales por el ingenio vecinal. El peculiar encierro tinerfeño está protagonizado por dos "toros" muy especiales: armazones de madera y carretillas artesanales —entre ellos la ya célebre tora Lola— empujados a toda velocidad por los propios vecinos para embestir de forma cómica a los asistentes.
De acuerdo con el programa oficial de actos, la traca final de esta edición tendrá lugar este lunes 13 de julio:
- 18:30 h: Celebración de la Santa Misa en memoria de todos los difuntos del barrio.
- 19:00 h: El Gran Chupinazo y la esperada salida de los toros desde la Plaza para completar el divertido recorrido de costumbre por las calles de La Hoya Ana Díaz.
- A la llegada: Acto de entrega de la Bandera a la nueva Comisión de Fiestas de 2027, reparto de premios y una gran comida de convivencia a cargo de Comidas Fermín Mesa.
- Fin de fiesta: Gran Verbena amenizada por los ritmos del grupo Kimbara.
- Nota para los asistentes: Tal y como recuerda la comisión organizadora, es imprescindible cumplir con la tradición y acudir al recinto portando la obligatoria camisa blanca y el pañuelo rojo al cuello.
Una semana repleta de actividades vecinales
La cita de este lunes es la culminación de un intenso programa que ha mantenido activo al municipio desde el pasado miércoles 8 de julio con fiestas de la espuma y un "Gran Prix" familiar. El pasado fin de semana del 11 y 12 de julio concentró competiciones de envite, festivales infantiles con tributos a Disney y actuaciones de mariachis.
Con el alcalde de la localidad, Javier Sierra, participando activamente como un vecino más en las carreras frente a las estructuras de las carretillas, Icod de los Vinos vuelve a demostrar que la música, el ocio y la tradición se defienden mejor cuando se respeta la integridad animal. Un rincón del Atlántico donde se puede gritar con orgullo y sin debate: ¡Viva San Fermín!
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