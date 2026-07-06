El mítico restaurante de Tenerife que lleva abierto desde 1953 y sigue conquistando con su pescado fresco y cocina canaria
El emblemático establecimiento destaca por mantener la esencia desde su apertura
La gastronomía tradicional y los establecimientos de toda la vida suelen ser las alternativas más buscadas en Tenerife por vecinos y visitantes. Uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital tinerfeña es Bodegón El Puntero, un restaurante abierto desde 1953 que se ha convertido en un referente que mantiene su esencia de toda la vida y ofrece cocina canaria de siempre.
Uno los productos estrella de su cara son los pescados y productos del mar, una propuesta que conquista a quienes vistan el establecimiento por primera vez y a quienes repiten la experiencia.
El pescado fresco es el gran protagonista de la carta
Aunque la oferta gastronómica no es muy extensa, reúnes platos que conquistan en cada bocado a quienes los prueban. Entre las elaboraciones más solicitadas destacan el pulpo, considerado por muchos clientes una de las especialidades de la casa.
La carta también incluye recetas tradicionales como el bacalao encebollado, el cherne guisado, los chocos, los boquerones, las papas arrugadas, caballa o las garbanzas, entre otras elaboraciones.
Postres caseros
La experiencia gastronómica culmina con una selección de postres caseros que mantienen la esencia de la cocina tradicional. Entre las elaboraciones, los amantes del dulce pueden disfrutar del quesillo, los huevos mole o la crema de tocino de cielo.
Su propuesta basada en las recetas tradicionales y un ambiente acogedor que mantiene la esencia, han con convertido al bodegón en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de la gastronomía del archipiélago sin salir de la capital tinerfeña.
Horario y ubicación
El bodegón se encuentra en la calle San Clemente, 13, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y destacan la calidad y amabilidad que mantiene pese al paso de los años.
Abre de martes a sábado para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 12:30 a 16:15 horas y de 20:00 a 22:30 horas. Domingo y lunes permanece cerrado por descanso el personal.
Con más de 70 años de historia, Bodegón El Puntero continúa siendo uno de esos establecimientos que forman parte de la historia gastronómica de Santa Cruz de Tenerife.
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