Granadilla de Abona impulsa la apicultura con una nueva escuela práctica
La iniciativa combina formación teórica y práctica sobre el manejo de colmenas y la producción de miel
Granadilla de Abona pone en marcha un aula experimental de apicultura, una escuela impulsada por la concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento, en la finca municipal de Las Crucitas. La iniciativa combina formación teórica y práctica sobre manejo de colmenas, biología de las abejas, sanidad apícola, producción de miel, buenas prácticas y normativa básica. Se trata de un proyecto pionero que comenzó con "una gran acogida y una destacada participación de alumnado interesado en iniciarse en el mundo de la apicultura", destacan.
El proyecto busca acercar la apicultura a personas interesadas en iniciarse en esta actividad de forma segura y profesional, además de reforzar la formación vinculada al sector primario y al desarrollo rural sostenible.
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