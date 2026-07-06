"Escuché su voz diciéndome que no me rindiera": un joven de Tenerife recorre el mundo para cumplir el sueño de su mejor amigo fallecido

Alejandro Joudieh (@alemiini) perdió a su inseparable mejor amigo, Patrick, en un accidente cuando este último solo tenía 13 años y él acababa de cumplir 15. Juntos tenían un sueño: ganarse la vida viajando por el mundo, haciendo surf y probando todo tipo de experiencias. Ni mucho menos era algo descabellado. Las redes sociales y otras plataformas digitales como YouTube han hecho que esta aspiración esté prácticamente al alcance de todo el mundo o, al menos, de cualquiera que tenga un teléfono móvil. No querían ser influencers al uso, querían crear contenido de calidad, "de ese que, cuando lo ves, hace que se te quede algo guardado". Sin embargo, una llamada telefónica lo cambió todo.

Cuando ocurrió el accidente, Joudieh estaba en Mallorca junto a otro amigo porque siempre habían sido un grupo de tres. Patrick iba a ir a ese viaje, pero en el último momento se echó para atrás. "Fui de los primeros en enterarse, la hermana de una amiga me llamó muy nerviosa para pedirme el número de sus padres. Al rato, nos volvieron a contactar y nos dijeron que lo habían atropellado", recuerda.

Aunque en ese primer momento no fueron tan directos con él, ya sabían que Patrick había tenido una muerte cerebral en el momento del choque y que se encontraba muy grave. "Cogimos un vuelo de vuelta para despedirnos de él porque estaba enchufado a una máquina para poder vivir; su madre hizo lo imposible para que esperaran por nosotros y, al final, conseguimos llegar a tiempo", relata.

De la tristeza del duelo a la motivación

Los primeros meses fueron "horribles", pero hubo una noche que lo cambió todo. "Estaba en casa con un ataque de ansiedad y literalmente escuché su voz diciéndome una frase que jamás voy a olvidar: no te rindas, hazlo por los dos, cumple este sueño", detalla. En ese momento, transformó el duelo, la pena y la rabia que sentía en motivación. Todo porque quería que su colega, allá donde estuviera, se sintiera orgulloso.

El joven terminó sus estudios y decidió que iba a dejar todo atrás para dedicarse a crear contenido en redes. Trabajó unos meses para reunir el dinero y, cuando cumplió 18 años, compró un billete de avión –o, más bien, varios– y se fue solo a Indonesia, sin avisar. "Nadie me apoyaba, por el camino perdí muchas amistades y me quedé prácticamente solo, pero poco a poco las marcas han ido contactando conmigo y a día de hoy puedo decir que estoy empezando a vivir de lo que un día fue un sueño", destaca.

Destino: Indonesia

Indonesia, un país asiático compuesto de miles de islas, es uno de los destinos más famosos para hacer bodyboard. "Allí se surfea la típica ola que se ve en todos los vídeos", explica. Como no podía ser de otra manera, y siempre con su amigo presente, documentó todo el viaje en sus redes sociales y logró atrapar a miles de usuarios con su historia. En TikTok ya acumula más de un millón de likes –me gustas– y en Instagram cuenta con algo más de 13.000 seguidores.

Tres años después del accidente, todo este feedback le ha llevado a dar un paso más allá: presentar el documental de su viaje a Indonesia en el Canarias Surf Film Festival, el pasado 27 de junio. "Lo hicimos hermano, ¿tu te acuerdas cuando soñábamos con todo esto? Y mira ahora, lo estamos haciendo. Yo creo que sin ti esto no hubiera sido así, no sé en qué parte del cielo estarás ahora mismo, pero sé que estás aquí conmigo para demostrarme que nada es imposible; quería presentar la película en Adeje y me llamaron para un festival regional", celebra en uno de sus vídeos.

¿Cuándo forjaron esa amistad?

Patrick es tan importante para él porque cuando lo conoció, a los ocho años, estaba pasando por una mala racha. Entonces apareció este chico, que se acababa de mudar a una de los pisos que estaba en su mismo pasillo y que le ayudó a sentirse mejor. "Desde ahí nos convertimos en inseparables", subraya.

Desde ese primer momento tenían en mente lo de grabar vídeos. En enero de 2023, unos meses antes de su fallecimiento, conocieron a un surfero que se dedicaba a crear contenido y decidieron tomarlo como una señal para subir su primera producción. En agosto, antes de irse a Mallorca, se despidió de él por unos días sin saber que no volverían a estar juntos.

Una lección de vida

En plena adolescencia, no solo tuvo que aprender a convivir con el duelo, sino que además aprendió una lección para toda la vida: "Siempre tenemos que hacer lo que nos gusta y lo que nos hace feliz, sin miedo y sin importar lo que piensen los demás porque solo tenemos una vida y nunca sabemos cuál será nuestro último día". Ese es el mensaje que ahora intenta transmitir a otros jóvenes que estén pasando por una situación similar. "Vivir una vida a disgusto por vergüenza no mola, tienen que luchar por sus sueños", argumenta.

Aunque en Tenerife haya tenido que sacrificar una parte de su vida y, por el camino, haya perdido relaciones, al otro lado de la pantalla siempre hay alguien que le muestra su apoyo y le anima a continuar. Y así será. Con el sueño de Indonesia cumplido, ya tiene un nuevo destino en su lista de deseos: Noruega, donde intentará bucear con orcas.