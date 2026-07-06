Confirmado por la DGT: multas de 200 euros por no contar con el dispositivo obligatorio que todos los conductores tinerfeños deben llevar este verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado viernes la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto. Aprovechando la campaña, el organismo ha querido recordar a los conductores tinerfeños y del resto del país el uso obligatorio de la baliza V-16 durante los desplazamientos estivales por carretera.

No llevar el dispositivo de emergencia supone una sanción económica de 80 euros por contar con ella en el interior del automóvil y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado.

Cuatro etapas clave durante el verano

La Operación Verano 2026 estará dividida en cuatro grandes dispositivos especiales:

Del 3 al 5 de julio

Del 31 de julio al 2 de agosto

Del 14 al 16 de agosto

Del 28 al 31 de agosto

Además, durante todos los fines de semana estivales la Guardia Civil intensificará la vigilancia sobre motociclistas y desarrollará campañas específicas de control de velocidad, alcohol y drogas para reducir la siniestralidad.

La baliza, el dispositivo imprescindible para los desplazamientos de verano

Este será el primer verano en el que todos los conductores deberán utilizar la baliza V-16 conectada para advertir al resto de usuarios una avería o emergencia en la vía. Desde el pasado 1 de enero, este dispositivo sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia como sistema obligatorio de preseñalización.

"Se trata de una pequeña luz de emergencia de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de sí esta es o no recargable", explican desde la DGT.

Una de sus principales ventajas es que permite al conductor colocarla en la parte más alta del vehículo sin necesidad de salir y poner su vida en riesgo. Además, la baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que la incidencia aparezca en los navegadores compatibles, aplicaciones móviles y paneles informativos de las carreteras para alertar al resto de conductores.

La DGT avisa: este error con la baliza V16 puede costarte una multa de hasta 80 euros / Neomotor

Un cambio para mejorar la seguridad vial

Según explica la DGT, la implantación de la V-16 conectada ha supuesto un importante avance en la gestión del tráfico. "Los datos reflejan claramente ese avance. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes".

Otro de los puntos fuertes del dispositivo de emergencia es que Tráfico puede avisar con mayor rapidez las incidencias y alertar al resto de usuarios para que comiencen a circular con precaución en la zona. Asimismo, ayuda a garantizar la seguridad vial y a reducir la siniestralidad en las carreteras, especialmente a evitar atropellos.