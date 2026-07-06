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Coalición Canaria El Tanque denuncia el abandono del cementerio municipal y exige una actuación urgente

La formación nacionalista denuncia la falta de mantenimiento en el recinto y alerta de jardineras agrietadas y pavimentos desgastados

Imagen de la fachada del cementerio municipal de El Tanque

Imagen de la fachada del cementerio municipal de El Tanque / El Día

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El Día

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Coalición Canaria de El Tanque denuncia el deterioro que presenta el cementerio municipal y reclama al grupo de gobierno del PSOE que actúe de manera inmediata para corregir las deficiencias detectadas en este espacio público.

La formación nacionalista asegura que en las últimas semanas numerosos vecinos trasladaron su malestar por el estado de las instalaciones, un recinto especialmente sensible para muchas familias del municipio y que, a su juicio, debe mantenerse en condiciones adecuadas de conservación, dignidad y respeto. Entre los desperfectos señalados se encuentran la puerta principal del cementerio, cuya madera presenta un visible deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. CC advierte de que esta situación es solo una muestra de un problema más amplio que afecta al conjunto del recinto.

Durante una visita a las instalaciones, los nacionalistas comprobaron la existencia de jardineras agrietadas, pavimentos desgastados, elementos deteriorados y otros desperfectos que evidencian, según señalan, la ausencia de labores continuadas de conservación.

A pesar de las mejoras en los patios

CC El Tanque también pone el foco en los patios del cementerio, donde en 2019 se ejecutaron trabajos de mejora. Sin embargo, apenas unos años después, ambas zonas presentan un deterioro evidente, especialmente en el pavimento, con desperfectos visibles en distintos puntos. La formación recuerda que el Ayuntamiento tiene prevista una actuación de reforma en otro de los patios, una intervención que considera necesaria, aunque advierte que ese futuro proyecto no puede servir como excusa para desatender el resto del cementerio.

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El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de El Tanque y secretario general local de los nacionalistas, Carlos Alegría, afirmó que "lo que hemos visto confirma plenamente la preocupación que nos habían trasladado los vecinos". "No estamos hablando de una cuestión estética, sino del cuidado que merece un espacio cargado de simbolismo para cualquier municipio", señala Alegría, quien añadió que "una obra prevista no puede justificar que el conjunto del cementerio permanezca sin el mantenimiento que necesita".

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