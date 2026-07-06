Cita obligada para los amantes del marisco: un pueblo de Tenerife repartirá una tonelada de camarones en un festival de gastronomía

Nunca antes se habían repartido tantos kilos de camarones en un evento en Canarias. El pueblo de Bajamar, en la costa de La Laguna, ofrecerá este sábado 11 de julio de 2026 nada más y nada menos que una tonelada de este marisco tan típico de las Islas durante un festival de la gastronomía marinera.

Será durante la III edición de Cañas & Camarones, una cita que se ha consolidado como uno de los principales eventos del verano en la costa lagunera y que reunirá a miles de personas en torno a un producto que forma parte de la identidad de este enclave costero.

Los mil kilos de camarones darán para aproximadamente 10.000 tapas con lo que nadie se quedará sin el placer de compartir una pequeña ración con una caña fresca. Cañas & Camarones nació para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de Bajamar como Destino de Interés Turístico, pero en apenas tres ediciones ha conseguido convertirse en una cita esperada por vecinos y visitantes. Es un ejemplo de cómo un evento puede unir turismo, gastronomía, comercio local y sector pesquero para generar actividad económica y seguir mostrando todo el potencial que tiene nuestra costa.

La programación, que se desarrollará este sábado 11 de julio entre las 12:00 y las 21:00 horas en el entorno de las piscinas de Bajamar, combinará una amplia oferta gastronómica, seis actuaciones musicales en directo, un market con trece marcas locales y la participación de restaurantes especializados en cocina marinera, con el objetivo de seguir dinamizando la economía local y promocionando uno de los espacios más emblemáticos del litoral lagunero.

Esta edición cambia de fecha pues el año pasado se celebró en septiembre. Es una decisión para hacer coincidir el festival gastronómico y cultural con el momento de mayor captura del camarón y garantizar así la máxima calidad del producto protagonista de la jornada.

Fran Hernández, concejal de Servicios Públicos, explicó que este evento es también una invitación a descubrir Bajamar desde otra perspectiva, disfrutando de su paisaje, de su oferta gastronómica y del trabajo de tantas personas que hacen posible que esta jornada siga creciendo año tras año.

Anoten en la agenda este sábado 11 de julio y el pueblo de Bajamar. Disfrutará de cuantas tapas guste de camarones y de unas buenas cañas de cerveza para combatir los calores del verano. Habrá marisco para todos con la tonelada que se va a comprar expresamente para esta cita.

La directora creativa de Marcha Go, Estefanía Lima, fue la encargada de presentar este lunes 6 de julio las principales novedades de esta tercera edición, que mantiene la esencia del evento e incorpora mejoras tanto en la programación como en la experiencia para el público. Lima explicó además que el evento contará con nuevos establecimientos gastronómicos, un market local formado por trece marcas de distintos sectores y una programación musical que se prolongará durante toda la jornada, consolidando un formato pensado para disfrutar del verano frente al mar.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, afirmó que "Bajamar cuenta con un patrimonio natural y paisajístico excepcional, y eventos como este contribuyen a enriquecer la experiencia de quienes nos visitan, al tiempo que generan oportunidades para el comercio, la restauración y los productores locales".

Esa conexión entre turismo y economía local, según la representante del Cabildo, es fundamental para avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible y competitivo. Cañas & Camarones refleja ese compromiso con un modelo turístico que beneficia al territorio, impulsa la economía local y fortalece la identidad de nuestros municipios".

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, puso el acento en la importancia del producto pesquero de cercanía y aseguró que "el camarón es mucho más que un producto gastronómico; forma parte de la identidad de nuestro litoral y del trabajo diario de quienes viven de la pesca. Iniciativas como Cañas & Camarones ayudan a acercar ese patrimonio a la ciudadanía, apoyan al sector pesquero y ponen en valor un producto de enorme calidad ligado a nuestras costas".