Candelaria inicia las obras de su esperada piscina cubierta tras años de trámites y presupuestos millonarios

El Ayuntamiento de Candelaria inicia esta semana las obras de la piscina municipal cubierta después de firmar el acta de replanteo, el paso final para dar comienzo a la actuación. El presupuesto de adjudicación es de más de 8,5 millones con un plazo de ejecución de dos años. El desarrollo de esta obra, ubicada al lado del pabellón de Punta Larga, elimina una importante zona de aparcamientos en este núcleo costero. Por este motivo, el Ayuntamiento candelariero expone que lleva meses trabajando en la búsqueda de una alternativa viaria para no perjudicar a los usuarios de la zona y pide paciencia por las molestias ocasionadas.

Además del presupuesto de ejecución, el proyecto contempla mejoras destinadas a la adaptación de la accesibilidad y de las obras de urbanización exterior, así como al material y equipamiento deportivo de la piscina, por un valor de casi 350.000 euros.

Detalles de la piscina cubierta

La piscina cubierta de Candelaria es una de las actuaciones más esperadas por la ciudadanía. Se levantará en un solar de 3.210 metros cuadrados y se prevé que la pila esté dotada con dos vasos, uno de 25 por 12,5 metros y otro de 10,25 por 12,5 metros, concebidos para usos polivalentes y de enseñanza. Incluirá vestuarios, gimnasio, salas para actividades dirigidas y una planta de aparcamientos con capacidad para 63 vehículos, así como plazas situadas en el exterior del recinto.

El ambicioso proyecto de la piscina cubierta de Candelaria fue una idea del anterior alcalde socialista, José Gumersindo García, en 2014. La oposición del Ayuntamiento de Candelaria argumentó presuntas irregularidades e ilegalidades en el devenir del proyecto y en 2018 la Mesa de Contratación acordó declarar desierta la licitación. El equipo de la actual alcaldesa, Mari Brito (PSOE), sacó a la licitación la redacción del proyecto que comenzará en unos días en 2023.

Brito valoró el arranque de esta obra tan esperada: "Hoy damos un paso decisivo para dotar a Candelaria de una infraestructura deportiva que llevábamos años reclamando. Sabemos que el inicio de una obra de esta envergadura supone también molestias, especialmente en materia de aparcamiento, y por eso hemos trabajado con antelación en habilitar alternativas para minimizar el impacto en el día a día de los vecinos y vecinas", señaló.