El Cabildo de Tenerife blinda sus montes: prohíbe barbacoas, pirotecnia y fumar en las zonas de riesgo por la alerta de incendios

El riesgo extremo en los montes tinerfeños ha obligado a endurecer las normas de juego. El Cabildo de Tenerife, a través de su área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha tomado la determinación de actualizar y ampliar las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, extendiendo su aplicación obligatoria a toda la zona de riesgo de la isla mientras el Gobierno de Canarias mantenga vigente la actual situación de alerta.

La decisión se ha tomado debido a la preocupante evolución de las condiciones meteorológicas y busca blindar por completo el patrimonio natural de Tenerife, minimizando cualquier posibilidad de que una actividad humana actúe como detonante de un fuego forestal. La consejera del área, Blanca Pérez, ha sido tajante al respecto: “La evolución de la situación meteorológica nos obliga a ampliar las medidas preventivas para proteger nuestros montes. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía porque cualquier descuido puede tener consecuencias muy graves”.

Lo que queda estrictamente prohibido en el monte

Con la entrada en vigor de esta actualización de grado 1, quedan suspendidas de forma fulminante una serie de actividades cotidianas en las zonas recreativas y forestales:

Hacer fuego en el exterior: Se prohíbe el uso de hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas.

Se prohíbe el uso de hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Fumar en espacios públicos del monte: Queda prohibido el consumo de tabaco en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos forestales, carreteras, miradores e infraestructuras de uso público dentro de la zona de riesgo.

Queda prohibido el consumo de tabaco en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos forestales, carreteras, miradores e infraestructuras de uso público dentro de la zona de riesgo. Chispas y pirotecnia: Se prohíben las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas (salvo excepciones urgentes autorizadas por el Servicio de Gestión Forestal).

Actividades que se mantienen permitidas

A pesar de las restricciones, la resolución del Cabildo mantiene autorizadas varias actividades siempre y cuando se desarrollen bajo estrictas medidas de seguridad:

El tránsito habitual por carreteras insulares y vías municipales.

El acceso de los propietarios a sus fincas particulares e infraestructuras.

El uso recreativo de senderos y pistas forestales (caminar, ir en bicicleta o a caballo).

Los aprovechamientos forestales regulados y los eventos deportivos previamente autorizados.

Foto de archivo de un bombero en un incendio forestal / E.D. / L.P.

Yo

Como gran novedad, la resolución incluye una excepción fundamental para no frenar la recuperación ambiental: se permitirán los trabajos de eliminación de restos forestales mediante el uso de astilladoras vinculados a las labores de restauración del Gran Incendio Forestal del verano de 2023, al catalogarse como actuaciones esenciales para el monte.

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Aun con las autorizaciones vigentes, el Cabildo de Tenerife ha lanzado una recomendación firme a la población: evitar en la medida de lo posible acceder o permanecer en las zonas forestales mientras dure este episodio de calor y sequedad. Del mismo modo, se insta a extremar la precaución con el uso de grupos electrógenos o material eléctrico en las inmediaciones del entorno natural. La prevención y la colaboración de los tinerfeños serán la única barrera eficaz para garantizar la seguridad de la isla y de los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.