Buenavista del Norte licita la construcción del cine-teatro por cuatro millones tras cuatro años paralizado

El proyecto para la construcción del cine-teatro de Buenavista del Norte renace después de cuatro años de paralización de la obra. El Ayuntamiento del noroeste de Tenerife licita su edificación por cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El inmueble, situado en el casco buenavistero, encadena varios episodios fallidos para su realización.

Sin ir más lejos, en octubre del año pasado el Cabildo de Tenerife aprobó un aumento en la financiación y un ajuste en las anualidades del proyecto. Casi un año después, sale a licitación su construcción bajo la denominación de 'terminación', aunque no se ha movido ni una sola piedra desde 2022.

Con una condición: energía solar térmica

La característica más destacada en la licitación para la construcción del nuevo edificio cultural es la instalación de energía solar térmica. También se añaden las necesidades de ingeniería acústica, equipamiento escénico y el plan de seguridad y salud. No obstante, faltan especificaciones técnicas como la caja escénica, las propias dimensiones del espacio, equipos de sonido, el aforo o el número de aseos.

Por otro lado, el documento para la terminación del cine-teatro de Buenavista del Norte contempla la demolición previa de estructuras y cimentaciones que se realizaron en las actuaciones que tuvieron que paralizarse hace cuatro años. También habla del acondicionamiento del solar, situado en la calle La Alhóndiga (vía principal del casco buenavistero), movimiento de tierras, zanjas, pozos, contenciones y cimentaciones directas.

La nueva estructura del edificio será de acero y hormigón armado pretensado. En cuanto a las cubiertas, se distinguen entre inclinadas y planas. También se recogen todas las necesidades de fontanería, evacuación de residuos, alumbrado y ventilación.

La cronología

En 2017, bajo el gobierno local del PSOE y Eva García, se contrató la redacción de un proyecto de remodelación, pero un informe concluyó que era necesario su demolición por las malas condiciones estructurales que presentaba el edificio. Dos años después, a finales de 2019, se derribó. En el siguiente mandato (2019-2023) y con el pacto de gobierno entre Sí Se Puede y Coalición Canaria se iniciaron las obras de la primera iniciativa de construcción.

La obra se paralizó en 2022 debido a problemas con la constructora. Se quedaron los pilares a la vista en un solar vallado en pleno centro de Buenavista del Norte. En 2023, la socialista Eva García recuperó la alcaldía y decidió cancelar los trabajos con la promotora. La empresa denunció al Ayuntamiento y pidió una indemnización.

La determinación de la mandataria buenavistera fue comenzar el proyecto desde cero con la financiación y el apoyo del Cabildo de Tenerife, que hizo las modificaciones pertinentes varias veces a lo largo de los últimos tres años. El último paso administrativo que dio la institución insular fue el pasado mes de febrero con el reajuste de anualidades dentro del Plan de Infraestructuras Culturales.

Según el Cabildo, los cambios y modificaciones realizados responden a la imposibilidad de justificar determinados fondos en los plazos inicialmente previstos. Incorporaron una nueva anualidad en 2029 y se anulan parcialmente las correspondientes a 2026 y 2027, previamente autorizadas. Por otro lado, modificaron y unieron hasta el próximo año los plazos de ejecución y justificación de las anualidades comprendidas entre 2018 y 2027.

Un lugar emblemático

El cine-teatro Afonso de Buenavista del Norte se construyó entre 1951 y 1955. Durante más de 60 años, el inmueble se convirtió en el epicentro cultural del municipio, funcionando como cine en su primera etapa y, más tarde, albergando todo tipo de manifestaciones culturales e incluso reuniones y asambleas. El anterior edificio tenía un aforo de más de 300 butacas.

La infraestructura lleva el apellido de su promotor: José Afonso González. Al fallecer, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte decidió comprar el inmueble por ocho millones de pesetas. Esa transacción fue en 1983 y se ratificó en un pleno extraordinario siendo alcalde el socialista Aurelio Abreu. El cine-teatro municipal era el único recinto cultural bajo techo con el que contaba la comarca de Daute, por lo que no solo prestaba servicio a los buenavisteros, sino también el resto de ciudadanos de la vertiente noroeste de Tenerife.

La actual alcaldesa, Eva García, aseguró que se trata de una infraestructura "primordial para el desarrollo cultural del casco del municipio" y que su construcción supondrá "la adquisición de un espacio de gran valor patrimonial para el usufructo de vecinos de Buenavista del Norte y para toda la Isla Baja". Además, destaca que esta actuación permitirá ampliar la oferta cultural y garantizar "un espacio de convivencia y desarrollo social, artístico y educativo".