La Brigada Canarias despliega un operativo de vigilancia en Tenerife para reforzar la seguridad terrestre

El Subgrupo Táctico Bravo del Regimiento de Infantería Tenerife 49, integrado en la Brigada Canarias XVI, iniciará a partir del 7 de julio un despliegue de presencia y vigilancia en Tenerife. La actuación forma parte de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo reforzar la seguridad en espacios terrestres bajo soberanía nacional.

Según ha informado el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, el dispositivo busca mejorar la vigilancia del entorno, disuadir posibles amenazas y mantener la capacidad de respuesta de las unidades desplegadas en la Isla. La actividad se desarrollará en tiempo de paz y no está vinculada a una emergencia concreta.

El Ministerio de Defensa enmarca este tipo de actuaciones dentro de las misiones habituales de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad nacional. Además de las tareas de presencia sobre el terreno, el despliegue permitirá a los militares profundizar en el conocimiento del territorio y de la realidad social de Tenerife.

Un operativo dentro de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas

Las operaciones permanentes son actividades de vigilancia y presencia que las Fuerzas Armadas realizan de forma continuada en distintos espacios de interés para la seguridad nacional. En el ámbito terrestre, estas misiones incluyen patrullas, reconocimientos y acciones de coordinación con las autoridades civiles y militares competentes.

El subgrupo Táctico Bravo del Regimiento de Infantería Tenerife 49 iniciará a partir del 7 de julio un despliegue de presencia y vigilancia en Tenerife / Andrés Gutiérrez

En Tenerife, el operativo será desarrollado por personal del Regimiento de Infantería Tenerife 49, una unidad con base en la Isla e integrada en la Brigada Canarias XVI. Su participación se enmarca en los cometidos de preparación, adiestramiento y vigilancia asignados a las unidades terrestres destinadas en el Archipiélago.

El Mando de Canarias coordina la actuación

El teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce como comandante del Mando Operativo Terrestre. Desde esa responsabilidad se encarga de planificar las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

Estas actuaciones se realizan en coordinación con las autoridades competentes y forman parte de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. En el caso del Archipiélago, la vigilancia terrestre se suma a otras capacidades militares vinculadas a la posición estratégica de Canarias y a su condición de territorio insular.

Una unidad histórica con base en la Isla

El Regimiento de Infantería Tenerife 49 forma parte de la presencia del Ejército de Tierra en la provincia occidental. La unidad desarrolla tareas de preparación, adiestramiento y participación en misiones asignadas por la cadena de mando.

Durante el despliegue previsto en Tenerife, sus efectivos realizarán labores de presencia sobre el terreno, reconocimiento y vigilancia. Defensa destaca que este tipo de operaciones también contribuyen a reforzar la relación entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.