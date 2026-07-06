Arena negra, acantilados y atardeceres: National Geographic recomienda esta playa de Tenerife, pero hay un detalle importante antes de ir

La playa de Benijo, situada en el macizo de Anaga, aparece en el listado de playas españolas recomendadas por National Geographic para quienes busquen el paraíso en la Tierra. Alejada de la masificación, roques volcánicos frente al mar, acantilados y el Atlántico rompiendo con fuerza contra su costa de arena negra, Benijo no sólo es uno de los paisajes más reconocibles del litoral de Tenerife, sino también, uno de los rincones más fotografiados de Canarias. Sin embargo, antes de volverse loco y preparar una excursión a esta playa es bueno saber que Benijo está cerrada al público desde julio de 2024 por riesgo de desprendimientos.

Situada junto a Taganana, en el extremo nororiental de Tenerife, Benijo no es una playa al uso. Tiene unos 300 metros de longitud y alrededor de 30 metros de ancho, pero su atractivo está precisamente en lo contrario a la comodidad de cualquier otra playa urbana con servicio de hamacas y sombrillas o del típico chiringuito en el que se puede pedir un mojito. Su belleza está en lo salvaje del paisaje. De hecho, llegar a esta zona de la costa de Anaga implica tener que caminar y descender escaleras. Quizás la dificultad para acceder a ella es lo que ha contribuido a conservar este espacio natural.

La playa de Anaga que enamora por sus atardeceres

Cuando la playa vuelva a estar abierta al público, hay que tener en cuenta otro aspecto importante si se quiere visitar Benijo: el oleaje y las fuertes corrientes que hay en esta parte de la costa santacrucera.

La falta de 'comodidades', el descenso y la subida por unas escaleras o los días de fuerte oleaje se ven más que compensados con la caída del Sol, pues uno de los mayores atractivos de Benijo son sus atardeceres. De hecho, muchos senderistas, fotógrafos y viajeros acuden a este rincón de Anaga para capturar cómo cambia la luz del Sol sobre las montañas de Anaga, cómo rompe el mar contra los roques o, simplemente, para contemplar una playa de arena negra.

Costa de Anaga en una imagen de archivo. / María Pisaca

Otras dos playas canarias recomendadas: Nogales y Papagayo

La selección de National Geographic también incluye otras dos playas de Canarias situadas en islas distintas: la playa de Nogales, en La Palma, y la playa de Papagayo, en Lanzarote. Tres paisajes diferentes que muestran las diferencias del litoral del Archipiélago canario.

Playa de Nogales, La Palma

La playa de Nogales se encuentra en el municipio de Puntallana, en el noreste de La Palma. Como Benijo, destaca por su arena oscura y su paisaje volcánico. Para llegar a ella es necesario descender durante unos 15 minutos por un camino junto al acantilado.

No es una playa de aguas calmas. El oleaje puede ser intenso y por eso es especialmente apreciada por surfistas experimentados. Para el resto de visitantes, su principal recompensa está en el paisaje: una gran pared natural, vegetación, arena negra y el Atlántico batiendo con fuerza sobre la costa palmera.

Playa de Papagayo, Lanzarote

Papagayo forma parte de la otra cara del litoral canario. Situada al sur de Lanzarote, en la Costa del Rubicón y dentro del entorno protegido de Los Ajaches, es conocida por su arena dorada y sus aguas tranquilas.