Air Canada volará sin escalas a Tenerife desde Toronto y Montreal, por primera vez en la historia

Canadá ya está más cerca de Tenerife. La isla estrenará, por primera vez en su historia, conexiones aéreas directas con el país norteamericano gracias a Air Canada. Comenzarán a operar el próximo mes de octubre y, durante toda la temporada de invierno, los tinerfeños podrán elegir entre cuatro vuelos semanales que conectarán el aeropuerto Reina Sofía con Toronto y Montreal.

A partir de otoño de este año

Quienes sueñen con contemplar el skyline de Toronto desde la emblemática CN Tower o descubrir la majestuosidad de las cataratas del Niágara podrán hacerlo gracias a las dos frecuencias semanales con la capital financiera de Canadá, que comenzarán a operar el 26 de octubre. Por su parte, a partir del uno de noviembre, quienes quieran descubrir la cara más mágica del invierno canadiense podrán perderse por el Viejo Montreal, disfrutar de sus animadas calles y saborear una de las escenas gastronómicas más reconocidas del país, también con dos frecuencias semanales desde Tenerife.

El viceconsejero Lope Afonso en la presentación del nuevo acuerdo entre Turismo de Tenerife y Air Canada / El Día

Los billetes estarán disponibles próximamente a través de la página web de Air Canada. Las tarifas partirán desde más de 700 euros por persona, aunque variarán en función de la temporada y la disponibilidad. Además, para viajar a Canadá será necesario tramitar la correspondiente autorización electrónica de viaje (eTA), cuya validez puede alcanzar los cinco años.

Un nuevo avión: más pequeño, pero de largo recorrido

Para esta nueva conexión se utilizará el Airbus A321XLR, un avión de última generación, de menor tamaño y diseñado para operar rutas de largo radio con mayor eficiencia. La aeronave tiene capacidad para 182 pasajeros, distribuidos en 14 plazas de clase business y 168 de clase turista, e incorpora un nuevo diseño interior de cabina pensado para mejorar la experiencia de viaje.

El interior del Airbus A321XLR / Air Canada

La importancia del mercado norteamericano

Esta alianza entre Air Canada y Turismo de Tenerife responde a una estrategia para reforzar la presencia de la isla en el mercado norteamericano y consolidarla como un destino de referencia para un visitante que la propia compañía define como "de alto poder adquisitivo", "de largas estancias" y "con predilección por la naturaleza". Los datos avalan este potencial. En 2025, Tenerife recibió 51.174 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos, de los que 7.130 llegaron desde Canadá y 44.044 desde Estados Unidos. Dentro del mercado canadiense, Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver fueron las principales ciudades emisoras, mientras que, en el caso estadounidense, destacaron Nueva York, Miami, Boston, Washington, Chicago y San Francisco.

Además, estas cifras reflejan una evolución claramente positiva, ya que duplican las registradas en 2019. La tendencia continúa durante 2026: entre enero y mayo, los aeropuertos de Tenerife recibieron 22.168 pasajeros procedentes de ambos mercados, de los cuales 17.430 llegaron desde Estados Unidos y 4.738 desde Canadá. Por si fuera poco, esta nueva conexión se sumará a la red internacional de Tenerife, que actualmente enlaza la isla con 34 mercados y 159 aeropuertos nacionales e internacionales.

La llegada de Air Canada supone un hito para la conectividad de Tenerife al convertirse en la primera conexión aérea directa entre la isla y Canadá. Así lo entendió el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que, ante el incremento del 70 % de viajeros canadienses, esta ruta permitirá seguir "extendiendo la conectividad estratégica" del archipiélago y "atraer a un público asociado a los valores que predica y necesita la isla". Por ello, a partir de este otoño, Tenerife abre una nueva puerta al mercado norteamericano y acerca, en menos de nueve horas, las dos orillas del Atlántico.