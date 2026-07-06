La Aemet avisa: el calor pone en aviso amarillo a Tenerife este lunes

Las altas temperaturas, con los termómetros alcanzando los 34º C, pondrán en aviso amarillo a Tenerife este lunes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las horas más complicadas, en las que estará activo el aviso, serán entre las 11:00 y las 20:00, y las zonas más afectadas, el área metropolitana, el este, sur y oeste de la isla. Una situación que parece que no hará sino ir empeorando durante la semana, cuando el calor se vaya intensificando.

Además de Tenerife, las altas temperaturas también afectarán de forma drástica a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Gran Canaria, siendo esta última en la que más se notará.

Aviso naranja

De hecho, esta última estará en aviso naranja durante la jornada de este lunes por temperaturas máximas, pudiendo alcanzarse los 37º C. En concreto, se alcanzará el umbral en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda y, aunque por la noche pueda llegar a refrescar algo más, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 26-27º C.

Mientras, en el resto de islas afectadas por el aviso amarillo, se espera que las máximas alcancen los 34º C. Las zonas más afectadas, además de las ya nombradas en Tenerife, serán el interior-sur de Lanzarote y Fuerteventura, y La Gomera.

Más calor el martes

El calor este martes ya tocará de lleno a todo el archipiélago, con las islas orientales en aviso naranja, con máximas de 39 grados y pudiendo superar puntualmente los 40, mientras que las islas occidentales, en aviso amarillo, tendrán unos 36 grados de máximas.

Al igual que en la jornada precedente, los avisos estarán activos entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Previsión para Tenerife

De forma concreta, este lunes Tenerife vivirá una jornada con cielos despejados, aunque podrá haber intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral oeste de madrugada.

Personas refrescándose en un charco de la isla. / Arturo Jiménez

Calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios en litorales norte, oeste y sur. En el resto de zonas ascensos ligeros a moderados, que podrán ser incluso localmente notables en la vertiente este del área metropolitana. Se alcanzarán los 34° C en medianías del oeste, sur y este, así como en la capital. En medianías del norte y de forma más local en litorales del este se superarán los 30° C. No se descarta que en zonas del área metropolitana, las mínimas puedan situarse en el entorno de los 25° C.

Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales, flojo de componente sur, moderado en altas cumbres.