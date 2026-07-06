Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para eliminar barreras

Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para detectar barreras en calles, aceras y espacios públicos. El trabajo forma parte del Plan de Accesibilidad municipal y se inició con la celebración de varias reuniones con vecinos, el área de Atención a las Personas con Diversidad Funcional y Sinpromi.

El objetivo es recoger problemas reales sobre el terreno y ordenar las actuaciones que permitan mejorar los desplazamientos de personas con movilidad reducida, así como de quienes tienen necesidades cognitivas o sensoriales. El plan parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación actual del espacio público de Adeje que se lleva perfilando desde el año pasado.