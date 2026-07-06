Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para eliminar barreras
Vecinos y colectivos se reúnen con el consistorio para mejorar el desplazamiento de personas con diversidad funcional en espacios públicos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para detectar barreras en calles, aceras y espacios públicos. El trabajo forma parte del Plan de Accesibilidad municipal y se inició con la celebración de varias reuniones con vecinos, el área de Atención a las Personas con Diversidad Funcional y Sinpromi.
El objetivo es recoger problemas reales sobre el terreno y ordenar las actuaciones que permitan mejorar los desplazamientos de personas con movilidad reducida, así como de quienes tienen necesidades cognitivas o sensoriales. El plan parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación actual del espacio público de Adeje que se lleva perfilando desde el año pasado.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
- La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo
- El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural