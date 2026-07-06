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Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para eliminar barreras

Vecinos y colectivos se reúnen con el consistorio para mejorar el desplazamiento de personas con diversidad funcional en espacios públicos

Una de las reuniones mantenidas para el plan de accesibilidad de Adeje

Una de las reuniones mantenidas para el plan de accesibilidad de Adeje / El Día

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Adeje revisa la accesibilidad de El Galeón, Los Olivos y Las Torres para detectar barreras en calles, aceras y espacios públicos. El trabajo forma parte del Plan de Accesibilidad municipal y se inició con la celebración de varias reuniones con vecinos, el área de Atención a las Personas con Diversidad Funcional y Sinpromi.

El objetivo es recoger problemas reales sobre el terreno y ordenar las actuaciones que permitan mejorar los desplazamientos de personas con movilidad reducida, así como de quienes tienen necesidades cognitivas o sensoriales. El plan parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación actual del espacio público de Adeje que se lleva perfilando desde el año pasado.

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