Se vende El Lamero, el BIC que representa el origen de Garachico

La hacienda El Lamero está en venta en el portal inmobiliario idealista por 1,6 millones de euros. El inmueble de la Villa y Puerto de Garachico está declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y representa el origen del municipio. Fue la residencia del fundador, el genovés Cristóbal de Ponte, y ahora está en manos de la familia Brier, quienes aseguran que, aunque hay varios compradores privados interesados, la alta protección patrimonial es un inconveniente a la hora de vender esta joya arquitectónica única en Canarias.

Situada en las inmediaciones del barrio de El Volcán, El Lamero se construyó a finales del siglo XV. No obstante, la edificación original fue destruida en 1706 por la erupción volcánica que sepultó gran parte de Garachico. Solo quedó la ermita erigida en 1633 en honor a San Antonio de Padua. Sobre el templo y la casa que se destinaba a la obtención de seda, se levantó el actual edificio. Los vestigios del proceso volcánico se dejan sentir en las bodegas de la hacienda donde sobresalen algunas rocas.

El historiador Jesús Pérez Morera es autor del cuaderno número dos de la colección Clío garachiquense. 'La hacienda El Lamero y los orígenes de Garachico' indaga en todos los aspectos del inmueble solariego que en su primera construcción recordaba a la Casa de Piedra del mismo municipio. A pesar de su reconstrucción, Pérez Morera deja claro que El Lamero es "una edificación paradigmática de la arquitectura vernácula isleña".

La escalera, única en Canarias

Entre los elementos más destacables que empujan al experto a definir a la hacienda como tal, se encuentra una escalera principal de piedra y de trazado poligonal que es única en Canarias. La cantería labrada, utilizada en su composición, se extrajo de las excavaciones que practicó Nicolás de Ponte en la mansión anterior que arruinó el volcán. Los escalones suben hacia la estancia principal de la hacienda y terminan en un gran patio donde se plantaban naranjos. Recorrerla es viajar hasta finales del siglo XVIII, cuando Garachico ya había perdido su potencial social y económico como puerto principal del Archipiélago. Cada uno de estos peldaños recuerda, sin embargo, las mismas pretensiones aristocráticas y vanguardistas de la etapa dorada del municipio.

Hacienda El Lamero (Garachico), a la venta por 1,6 millones de euros / Arturo Jiménez

La ermita de San Antonio de Padua es la parte más antigua de la hacienda, ya que no fue arrasada por el volcán de Arenas Negras. Destaca sobremanera la techumbre artesonada de estilo mudéjar y el azulejo de origen sevillano que se intuye en el suelo. Además, el retablo de madera dorada del altar es obra del maestro Juan González Puga. No se encuentra en la ermita porque fue restaurado para exponerlo el año pasado.

Una de las propietarias, Laura Brier, dice que no recuerda ver a nadie viviendo allí. Su hermano, Conrado, asegura que hasta la década de los 70 del siglo XX vivió quien fuera alcalde de Garachico en ese entonces, Teodoro Velázquez. Él fue el último inquilino de la hacienda El Lamero. Este desapego residencial y el hecho de que no se haya intervenido prácticamente en el inmueble, favorecieron la conservación y por eso está "prácticamente intacto en toda su integridad. El abandono durante las últimas décadas ha preservado la hacienda de las acostumbradas mixtificaciones, falsificaciones y malas intervenciones", diagnostica Pérez Morera.

En la atalaya

Otra de sus singularidades reside en su emplazamiento. Está sobre la roca, algo que otorga varias alturas y perspectivas muy originales y "de gran riqueza plástica", define el experto. Servía también de atalaya y jugaba con esa altura para divisar perfectamente todo el frente marítimo, con el monumento natural de El Roque coronando la escena. El inmueble es arrollador desde cualquier ángulo y pasear por su balcón techado da una idea de las privilegiadas vistas que en su día disfrutaron sus residentes.

En cuanto a los usos de la hacienda, se combina el aspecto señorial y solariego con los más domésticos, funcionales e industriales. Este último se explica por la existencia de un molino y el patio del lagar con alpendre. Los cultivos fueron inicialmente dedicados a la caña de azúcar, la viña y también la sericultura. Las producciones eran exportadas a todo el mundo y el mayor beneficio se obtuvo de las viñas de riego y del vino de malvasía cosechados durante los siglos XVII y XVIII.

Confusión en su origen

Durante muchos años, existió una confusión relativa a la fundación de El Lamero y se le atribuía a otra familia. El investigador y apasionado de la historia de la Villa y Puerto, Carlos Tabares, deja claro que "todo lo que hay en internet y que se le otorga a los del Hoyo no es verdad", explica preocupado.

Una preocupación que sobrevuela acerca de quién comprará El Lamero y a los posibles usos que le dará. Es un inmueble que habla de un Garachico 'glorioso en su adversidad' y espera el rescate, a modo de compra, de alguien que entienda lo que supone tener un BIC bajo sus pies y sobre su cabeza.