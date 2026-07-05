El tiempo en Tenerife este domingo: calima ligera y más de 30 grados en medianías del sur, este y oeste

Tenerife afrontará este domingo una jornada marcada por el calor, los cielos poco nubosos o despejados y la presencia de calima ligera en altura, que será algo más significativa por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

En la isla se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de los 500 o 600 metros, a primeras y últimas horas del día. También podrá haber algunos intervalos nubosos en el litoral sur durante la madrugada. En el resto, predominará el tiempo despejado.

Las temperaturas estarán en ligero a moderado ascenso en Tenerife, especialmente las máximas en medianías y zonas altas. La Aemet prevé que se superen los 30 grados en medianías del este, sur y oeste. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas previstas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 30 de máxima.

El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos nordeste y suroeste de Tenerife. En las cumbres centrales será moderado del suroeste.

En el conjunto de Canarias, la jornada estará marcada por un ambiente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en costas y zonas bajas del norte de varias islas a primeras y últimas horas. La calima ligera en altura afectará a las islas orientales y también a Tenerife y La Gomera. Las temperaturas tenderán a subir, sobre todo en medianías, zonas altas y áreas de interior.

El tiempo en La Gomera

La Gomera tendrá cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de los 500 o 600 metros, a primeras y últimas horas. La calima ligera llegará en altura por la tarde.

Las temperaturas estarán en ligero a moderado ascenso, especialmente las máximas en medianías y zonas altas. Se superarán los 30 grados en medianías del este, sur y oeste, así como en zonas altas. En San Sebastián de La Gomera, la mínima prevista es de 21 grados y la máxima de 30.

El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres será flojo de dirección variable.

El tiempo en La Palma

En La Palma predominará el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de los 600 o 700 metros, a primeras y últimas horas. También habrá algunos intervalos nubosos en el litoral oeste durante la madrugada.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios. Las máximas subirán ligeramente en costas y de forma moderada en zonas de interior. Se podrían alcanzar localmente los 30 grados en medianías del oeste. En Santa Cruz de La Palma, la mínima será de 22 grados y la máxima de 26.

El viento será de componente norte moderado. En cumbres soplará flojo variable.

El tiempo en El Hierro

El Hierro tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de los 500 o 600 metros, a primeras y últimas horas.

Las temperaturas cambiarán poco en la costa, pero subirán de forma ligera a moderada en medianías y zonas altas, especialmente las máximas. Se podrían alcanzar localmente los 30 grados en zonas de interior. En Valverde, las temperaturas previstas estarán entre los 16 y los 25 grados.

El viento soplará de componente norte moderado. En cumbres será flojo variable.

El tiempo en Lanzarote

En Lanzarote se espera un día poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en las costas norte y oeste a primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con algún ligero ascenso. La Aemet prevé ascensos moderados de las máximas en el litoral sur y este, donde se alcanzarán entre 30 y 32 grados. En Arrecife, la mínima será de 22 grados y la máxima de 31.

El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

El tiempo en Fuerteventura

Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en las costas norte y oeste a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. En zonas de interior del sur podrán registrarse ascensos moderados de las máximas, con valores de hasta 34 grados. En Puerto del Rosario, los termómetros se moverán entre los 22 y los 30 grados.

El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, especialmente por la noche.

El tiempo en Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de los 400 o 500 metros, a primeras y últimas horas del día. La calima ligera en altura también estará presente.

Las mínimas seguirán sin cambios en la costa y subirán de forma ligera a moderada en medianías y zonas altas. Las máximas estarán en moderado ascenso, salvo en zonas bajas del norte y litorales del resto de vertientes.

La Aemet prevé que se alcancen los 34 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda. También se esperan 30 grados en medianías altas del norte. En Las Palmas de Gran Canaria, la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 26.

El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres soplará flojo a moderado de componente sur.