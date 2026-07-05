Tenerife refuerza la vigilancia en los 'puntos negros' de la costa

Solo tres municipios de Tenerife no tienen acceso al mar. Los 28 restantes se enfrentan a la principal causa de muerte por accidente en el contexto regional: los ahogamientos en la costa. Y algunos lo hacen de manera más preocupante por tener en su litoral enclaves con alta siniestralidad y que son considerados 'puntos negros' en la Isla. ¿Qué hacer ante esto? Reforzar la vigilancia y la seguridad con información y servicio de socorrismo ante la llegada del verano, y consigo, de miles de bañistas.

Municipios como San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife, se blindan ante la temporada alta de baño y por eso los socorristas comenzaron esta semana. Funciona así desde 2020 en el charco de La Laja, principal zona para bañarse y uno de los 'puntos negros' insulares donde los rescates o, desgraciadamente, los fallecidos son algo habitual. El servicio de primeros auxilios funcionará de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas. En otros lugares para zambullirse en San Juan de la Rambla, el Ayuntamiento instaló tótems de rescate OneUP dotados de conexión directa con el centro de emergencias y de salvavidas inteligentes que se inflan automáticamente al entrar en contacto con el agua.

Fotos de calor | 04/07/2026 / Arturo Jiménez

Vigilancia estacional

Esta última medida, la de incorporar elementos como salvavidas, proporciona algún tipo de recurso de seguridad a la costa durante todo el año y no la deja desamparada. La estacionalidad -temporada de verano o Semana Santa- es la característica más extendida entre los municipios para implementar los servicios de socorrismo más allá de las banderas, carteles informativos, de prohibición o de advertencia en las zonas de baño. Santiago del Teide es otro de los lugares que cuenta con dos 'puntos negros' en el contexto de los ahogamientos: Isla Cangrejo y El Tancón. El resto de zonas de baño más frecuentadas cuentan con socorristas todo el año, mientras que en estos dos enclaves se advierte claramente de que no tienen vigilancia o, incluso, de que está prohibido el baño como es el caso de El Tancón. Ambos han registrado episodios trágicos con fallecidos o accidentados. El último fue en diciembre de 2025, cuando un golpe de mar en el charco de Isla Cangrejo dejó cuatro fallecidos.

Otro 'punto negro' es el charco de El Viento, en La Guancha. El lugar nunca ha contado con socorristas a pesar de su siniestralidad y afluencia de visitantes en verano. El Ayuntamiento trabaja en implementar el servicio este verano, pero aún no está confirmado. En noviembre del año pasado, falleció un hombre arrastrado por una ola. Las playas del norte de Tenerife, como la de Los Patos (actualmente cerrada) o la de El Bollullo y El Ancón, en La Orotava, cuentan con servicio de vigilancia solo durante el verano.

Fotos de calor | 04/07/2026 / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Corriente de retorno

La costa norte está considerada peligrosa por las fuertes corrientes atlánticas y su orografía abrupta donde las rocas son las protagonistas. En cuanto a la fuerza del mar, uno de los ejemplos más representativos es la playa de El Socorro, en Los Realejos, donde se practica surf a diario. Hay socorristas durante todo el año y se refuerza el servicio durante los meses de la temporada estival. Sin embargo, eso no evita que ocurran casos como el de finales del mes de junio en el que un niño, de aproximadamente diez años, fue rescatado por un surfero del club La Tembladera. El menor se encontraba a unos 150 metros de la orilla y presentaba los primeros síntomas de ahogamiento. El deportista lo remolcó en su tabla salvándole de una corriente de retorno que lo había introducido playa adentro, donde ya no hacía pie.

El 60% de los 28 Ayuntamientos de Tenerife que tienen acceso al mar implementa la vigilancia con socorrismo, bien sea durante todo el año o solo durante las temporadas altas de baño. Esto no es suficiente para frenar las cifras: 24 fallecidos, 101 personas afectadas por accidentes acuáticos y 53 zonas costeras implicadas en 16 municipios durante 2025, según el balance de la asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, encargada de estudiar los ahogamientos y accidentes en el mar. Tenerife lidera esta siniestra clasificación por tercer año consecutivo. Santiago del Teide y Adeje fueron los puntos que registraron más muertes el año pasado con siete muertes cada uno. Los datos más actuales -de los primeros seis meses de 2026 a nivel autonómico- no son nada halagüeños: 31 personas han muerto en Canarias por ahogamiento, un 15% más respecto al mismo periodo de 2025.

Fotos de calor | 04/07/2026 / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Por qué más en Tenerife

El presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, considera preocupante que Tenerife, con un volumen parecido de población residente y de turismo, supere tanto en el número de fallecidos a Gran Canaria. "La orografía de la costa puede ser uno de los motivos de esa diferencia. Los accidentes no ocurren solo en las grandes playas, sino también en charcos, calas o espacios de baño sin vigilancia permanente", apunta. En cuanto a los episodios fatídicos ocurridos en lugares como El Tancón o Isla Cangrejo (Santiago del Teide), lo achaca a "la promoción masiva que se hace en redes sociales a sitios que no cuentan con un control del baño y conllevan un riesgo al meterse en el agua".

Quintana defiende como medida que los Ayuntamientos aprueben "ordenanzas con sanciones económicas claras y que se anuncien en cartelería visible en varios idiomas". El experto hace un paralelismo y dice que "está demostrado que los accidentes de tráfico se reducen con la imposición de multas. Aquí ocurriría lo mismo". "El efecto disuasorio es clave: comunicar de forma inequívoca que entrar en una zona de baño prohibida puede implicar una sanción elevada", sentencia.