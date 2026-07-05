Tenerife llena la catedral de La Laguna en una misa solidaridad con Venezuela
Cientos de personas acudieron a la convocatoria del Consulado de la República Bolivariana en Canarias para participar en una misa que se repetirá mañana en Santa Cruz
Tenerife mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela diez días después de los terribles terremotos que azotaron un país que mantiene grandes lazos históricos, culturales y de fraternidad con las Islas. Lo demostró un acto pleno de emociones, la misa celebrada este domingo en la catedral de La Laguna que tendrá continuidad mañana lunes con otra en la parroquia de El Pilar de Santa Cruz. Ambas fueron convocadas por el Consuado de la República Bolvariana en Canarias.
El obispo Eloy Santiago presidió el oficio religioso que durante una hora reunió a cientos de personas en el templo lagunero. Entre ellas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la diputada y exalcaldesa de Aguere, Ana Oramas y representantes de la sociedad, el Ejército o el cuerpo consular. Pero, sobre todo, ciudadanos, entre ellos muchos miembros de la comunidad venezolana que se acercaron al templo para mostrar su "cercanía y solidaridad" con los hermanos del continente americano como apuntó el obispo.
La bandera y el himno
Una bandera de Venezuela con crespón negro destacaba junto al atril preparado para el uso de la palabra que ejercieron algunos de los presentes. La máxima emoción llegaría al final con la interpretación del himno de la novena Isla como se bautizó al país andino desde este lado del Atlántico. El "bravo pueblo" que honra su letra estuvo más presente que nunca en un Archipiélago donde viven y trabajan miles de migrantes venezolanos.
Fernando Clavijo, portavoz de todos los canarios, expresó que ahora "más que nunca" es el momento de ofrecer "apoyo y esperanza" al pueblo de Venezuela en estos días tan complicados.
Segunda misa en Santa Cruz
La segunda eucaristía, esta vez en Santa Cruz, se celebrará este lunes a las 19:30 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar (calle del Pilar, 15). Será de nuevo «en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos que han enlutado a nuestra patria" según la convocatoria del Consulado.
El último balance oficial después de los potentes seísmos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los muertos y a más de 16.500 los heridos.
Un español más fallecido
El Ministerio de Exteriores elevó este domingo a 35 el número de españoles fallecidos por el doble terremoto de finales de junio en Venezuela, uno más que el día anterior. El número de desaparecidos se mantiene en 140 y aún hay 11 localizados bajo los escombros.
Sobre eterreno, un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios habilitados tras los terremotos. Un informe detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada. El Gobierno detalló que unas 16.309 personas se quedaron sin vivienda y que 86.794 familias han sido atendidas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por último, hizo un llamamiento este domongo a la suspensión de las sanciones impuestas al régimen para facilitar así la respuesta al doble terremoto.
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