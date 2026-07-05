De Tenerife a Fuerteventura: las mejores playas nudistas de Canarias para disfrutar del mar sin bañador

Canarias es uno de los destinos donde el nudismo y el naturismo encuentran más espacios junto al mar. El clima, la variedad de paisajes y la presencia de calas aisladas, playas volcánicas, grandes arenales y zonas de baño poco masificadas han convertido al Archipiélago en un lugar habitual para quienes buscan disfrutar de la costa sin ropa y con tranquilidad.

Las playas nudistas de Canarias no son todas iguales. Algunas están cerca de zonas turísticas y cuentan con servicios próximos; otras se encuentran al fondo de barrancos, bajo acantilados o en tramos de costa a los que solo se llega caminando o en barco. Esa variedad permite elegir entre playas amplias y accesibles o rincones más salvajes, siempre con una norma básica: respetar el entorno y a quienes comparten la playa.

El naturismo tiene una larga tradición en las Islas. La Federación Española de Naturismo recoge en su mapa diferentes playas de nudista en España, organizadas por territorios, y el portal turístico de Canarias señala que el Archipiélago cuenta con unas 400 playas, de las que alrededor de 175 son nudistas.

El clima también ayuda. Las temperaturas suaves durante buena parte del año permiten disfrutar del mar incluso después del verano, algo que ha ayudado a consolidar a Canarias como destino naturista.

Aquí tienes una selección de algunas de las mejores playas nudistas de Canarias para disfrutar del mar sin bañador:

Playa de Las Gaviotas, en Tenerife

La playa de Las Gaviotas es uno de los grandes referentes del nudismo en Tenerife. Situada en Santa Cruz de Tenerife, cerca de Las Teresitas y en el entorno de Anaga, es una pequeña playa de arena negra, rodeada de acantilados y con un ambiente tranquilo.

Pese a que carece de servicios, es una buena opción para quienes buscan una playa nudista en Tenerife sin alejarse demasiado de Santa Cruz. Eso sí, el acantilado suele quitar el sol por lo tarde, así que es recomendable ir temprano y, a ser posible, cuando la marea esté baja.

Playa de Las Gaviotas. / Andrés Gutiérrez

Playa de Diego Hernández, en Adeje

Diego Hernández es una de las playas nudistas más conocidas del sur de Tenerife. Se encuentra en la costa de Adeje, cerca de La Caleta, y destaca por su arena dorada, sus aguas tranquilas y un ambiente más relajado que el de otras playas próximas a las zonas turísticas.

Se puede llegar a esta playa en barco o a pie por los senderos que hay en la costa. El acceso a pie no suele ser complicado para aquellas personas que están acostumbradas a caminar, pero hay que llevar calzado cómodo.

Playa Diego Hernández. / ED

Playa de Masca, en Buenavista del Norte

La playa de Masca es uno de los rincones más espectaculares del noroeste de Tenerife. Situada al final del barranco del mismo nombre, está rodeada de acantilados y de un paisaje volcánico que ha convertido en este espacio en uno de los más fotografiados de la Isla.

Llegar hasta ella no es fácil. Lo habitual es acceder en barco o a pie tras descender el barranco de Masca, una ruta exigente que requiere preparación y consultar bien cómo se puede llegar hasta esta playa. Es la dificultad que hay para acceder a ella lo que ha ayudado a conservar la costa de Masca.

La playa destaca por sus aguas limpias y por esa sensación de estar lejos de todo. No cuenta con servicios, por lo que se recomienda llevar agua, calzado adecuado, protector solar y también es conveniente consultar el estado del mar antes de organizar la excursión.

Playa de La Guancha, en San Sebastián de La Gomera

La playa de La Guancha es una de las playas nudistas más tranquilas de La Gomera. Situada a unos tres kilómetros de San Sebastián de La Gomera, se encuentra en un entorno virgen, rodeada de acantilados y paisaje montañoso, lejos del bullicio turístico de la capital insular.

La playa tiene unos 500 metros de largo y 70 de ancho. Su arena negra de origen volcánico, mezclada con grava oscura, contrasta con el azul del mar y refuerza esa sensación de estar en uno de los rincones más naturales de la isla. Es una zona poco concurrida, ideal para quienes buscan privacidad, silencio y un baño sin grandes aglomeraciones.

El acceso forma parte de la experiencia. Se puede llegar a pie desde San Sebastián de La Gomera mediante una ruta de unas tres horas, de dificultad moderada, que ofrece vistas de la capital y del Teide a medida que se avanza por la costa. También es posible acceder en barco.

Playa de La Guancha, en La Gomera / ED

Playa de Cueva de la Arena, en Arico

Cueva de la Arena es una de esas pequeñas calas del sur de Tenerife que todavía conservan un aire íntimo. Situada en la costa de Arico, cerca del faro de Abona, combina aguas claras, paisaje volcánico y un ambiente tranquilo, lejos de las playas más concurridas de la Isla.

Su tamaño reducido y su ubicación discreta la convierten en una opción interesante para quienes buscan una playa nudista en Tenerife sin grandes aglomeraciones. No es un arenal de servicios ni de largas jornadas cómodas, sino un rincón para disfrutar del mar con calma y en contacto directo con el paisaje árido del sureste tinerfeño.

Playa de El Callao, en Arona

La playa de El Callao, en Arona, es un enclave pequeño y poco frecuentado del sur de Tenerife. Su principal atractivo está precisamente en esa tranquilidad: no hay grandes servicios, ni ambiente masivo, ni una imagen de playa urbanizada.

Es una zona costera discreta, incluida entre las playas de tradición nudista de Tenerife, adecuada para quienes prefieren bañarse en lugares menos concurridos. Por sus características, puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan un rincón más reservado cerca de una de las áreas turísticas más conocidas de la Isla.

El terreno puede ser incómodo en algunos puntos, por lo que es aconsejable llevar escarpines o calzado adecuado. Como en muchas playas de roca, el baño depende mucho del estado del mar y conviene evitarlo si hay oleaje.

Playa de Los Enojados, en Arona

La playa de Los Enojados, en Arona, es una de esas zonas de baño que pasan casi desapercibidas en el sur de Tenerife. De arena oscura y sin servicios, su principal atractivo está precisamente en la calma. No es una playa para quienes buscan comodidades, sino para quienes prefieren poca afluencia, silencio y un contacto más directo con el litoral. Antes de bañarse, conviene consultar la marea, llevar calzado adecuado y evitar el agua si hay oleaje.

Playa de Cofete, en Fuerteventura

Cofete es una de las playas más espectaculares de Canarias y uno de los grandes paisajes naturales de Fuerteventura. Su enorme extensión, su aspecto casi virgen y la ausencia de grandes servicios turísticos la convierten en un lugar muy apreciado por quienes buscan practicar naturismo en un entorno abierto y poco masificado.

El portal turístico de Canarias la incluye entre las referencias del nudismo en el Archipiélago y destaca sus casi 14 kilómetros de longitud, lo que la sitúa entre las playas nudistas más grandes de España.

Abierta al Atlántico y rodeada por el macizo de Jandía, Cofete ofrece espacio de sobra para encontrar rincones tranquilos incluso en los días de mayor afluencia. Eso sí, no es una playa cómoda ni urbana: el acceso requiere tiempo y el baño puede ser peligroso por el oleaje y las corrientes, por lo que conviene extremar la prudencia

Playa de Cofete, en Fuerteventura. / ED

Playa del Inglés y Maspalomas, en Gran Canaria

Gran Canaria cuenta con una de las zonas nudistas más conocidas de Canarias: el tramo que une Playa del Inglés con Maspalomas, junto a las dunas. Es un espacio amplio, abierto y muy frecuentado por visitantes nacionales e internacionales.

La zona nudista de Maspalomas está especialmente vinculada al turismo LGTBI y tiene uno de sus puntos más conocidos en el entorno del quiosco número 7. A diferencia de otras playas naturistas más aisladas, aquí hay servicios cerca, vigilancia, hamacas, sombrillas y una amplia oferta turística en los alrededores.

Es una opción para quienes buscan una playa nudista en Gran Canaria con ambiente, servicios y mucho espacio para caminar junto al mar.

Playa de Famara, en Lanzarote

Famara es una de las playas más impresionantes de Lanzarote. Situada en un entorno natural protegido y con varios kilómetros de longitud, combina amplitud, paisaje volcánico y vistas al risco de Famara.

Aunque es muy conocida por el surf, también cuenta con zonas donde se practica el nudismo. Su tamaño permite pasear, desconectar y disfrutar de una de las estampas más reconocibles de la isla.

Playa de Las Conchas, en La Graciosa

La playa de Las Conchas, en La Graciosa, es uno de los arenales más bellos del Archipiélago. Su arena clara, sus aguas transparentes y el paisaje abierto hacia los islotes del norte la convierten en uno de los lugares más especiales de la isla.

Su ubicación, alejada de grandes núcleos turísticos, favorece un ambiente tranquilo y natural, donde también se practica el nudismo. Es una playa perfecta para desconectar, tomar el sol y disfrutar del paisaje.

Sin embargo, no siempre es una zona segura para el baño. El oleaje y las corrientes pueden ser peligrosos.

Playa del Verodal, en El Hierro

El Verodal, en el municipio de La Frontera, es una de las playas más singulares de El Hierro. Su arena rojiza, de origen volcánico, la convierte en una de las imágenes más llamativas de la isla.

Es una playa aislada, alejada de núcleos urbanos y rodeada de un paisaje muy característico del oeste herreño. Su carácter salvaje la hace atractiva para quienes buscan tranquilidad y una experiencia más natural junto al mar.

El baño, sin embargo, exige mucha prudencia. El Verodal está expuesta al Atlántico, el oleaje puede ser fuerte y las condiciones del mar cambian con rapidez.

Playa del Verodal, en El Hierro. / ED

Playa de Las Monjas, en Los Llanos de Aridane

En La Palma, la playa de Las Monjas está relacionada con el naturismo. Es una playa de arena oscura cercana a Puerto Naos y con acceso a pie.

Su entorno volcánico y su ambiente tranquilo la convierten en una opción para quienes buscan una zona de baño alejada de grandes aglomeraciones. Como ocurre con otras playas naturales de Canarias, conviene informarse antes sobre el estado del mar.

Playa de Los Tarajales, en La Palma

También en La Palma, la playa de Los Tarajales se ha consolidado como uno de los espacios asociados al nudismo en la isla. Es una zona de arena y piedras, amplia y con un ambiente tranquilo.