Tenerife alcanzará los 34 grados este lunes con calima ligera en altura
La Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, subida de temperaturas en varias zonas y viento del norte con intervalos fuertes por la noche
Tenerife vivirá este lunes una jornada de calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 34 grados en Santa Cruz de Tenerife y en medianías del oeste, sur y este de la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
El cielo estará poco nuboso o despejado en general. La excepción se dará en las zonas bajas del norte, por debajo de los 400 o 500 metros, donde se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. También podrán aparecer algunas nubes en el litoral oeste durante la madrugada.
La Aemet prevé calima ligera en altura, aunque no se espera que altere de forma significativa el carácter estable de la jornada. El ambiente será más caluroso en las medianías y en el área metropolitana, especialmente en la vertiente este.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los litorales norte, oeste y sur. En el resto de zonas, en cambio, se registrarán ascensos ligeros a moderados. Además de los 34 grados previstos en la capital y en medianías del oeste, sur y este, se superarán los 30 grados en medianías del norte y, de forma más local, en litorales del este.
El viento soplará de componente norte moderado. Durante la noche podrá dejar intervalos fuertes en los extremos nordeste y suroeste de Tenerife. En las cumbres centrales, el viento será flojo a moderado del suroeste.
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