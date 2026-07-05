La Aemet activa aviso amarillo en Tenerife y La Gomera por calor este lunes
Gran Canaria estará en aviso naranja, con máximas de hasta 37 grados, mientras que Lanzarote y Fuerteventura también tendrán aviso amarillo por altas temperaturas
Tenerife y La Gomera estarán este lunes en aviso amarillo por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé máximas de hasta 34 grados en varias zonas de ambas islas. En el caso de Tenerife, el aviso afectará al este, sur, oeste y área metropolitana, incluida la capital.
Los avisos por altas temperaturas comenzarán a las 11.00 horas de este lunes y finalizarán a las 20.00 horas. En Tenerife, la Aemet espera que se alcance el umbral del aviso amarillo en medianías del este, sur y oeste, así como en el área metropolitana.
La Gomera también estará en aviso amarillo por calor, con máximas de hasta 34 grados en medianías del este, sur y oeste de la isla.
Aviso naranja en Gran Canaria por máximas de 37 grados
Gran Canaria será la isla con el aviso más elevado. La Aemet ha activado el aviso naranja, que implica riesgo importante, en cumbres y en las vertientes sur, este y oeste. En estas zonas podrán alcanzarse los 37 grados, especialmente en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.
Además, en Gran Canaria las temperaturas nocturnas no bajarán de los 26 o 27 grados en las zonas afectadas, lo que puede aumentar la sensación de calor durante la noche.
Lanzarote y Fuerteventura también tendrán aviso amarillo por altas temperaturas este lunes. En ambas islas se podrán alcanzar los 34 grados, especialmente en el interior-sur.
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