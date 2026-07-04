Involcan asegura que el nuevo enjambre sísmico en Tenerife no aumenta la probabilidad de erupción

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha trasladado un mensaje de tranquilidad tras el nuevo enjambre sísmico registrado bajo Tenerife. Según el organismo, este episodio no implica cambios en la probabilidad de que se produzca una erupción volcánica en la Isla a corto o medio plazo.

La Red Sísmica Canaria detectó el enjambre entre las 18.34 horas de este viernes y aproximadamente las 23.00 horas. Se trata de un episodio formado por eventos sísmicos híbridos, un tipo de señal que ya se ha observado en Tenerife en otras ocasiones.

Involcan ha explicado que este es el decimocuarto enjambre de estas características registrado en la Isla desde octubre de 2016. Además, señala que presenta rasgos muy similares a los episodios anteriores, por lo que lo enmarca dentro de un proceso recurrente que se viene siguiendo desde hace años.

Involcan explica por qué se ha producido el nuevo enjambre en el Teide

La hipótesis más probable, según el instituto, es que estos enjambres estén asociados a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de Tenerife. En otras palabras, se trataría de movimientos o interacciones de fluidos en profundidad dentro del sistema volcánico de la Isla.

Involcan sostiene que esta interpretación está respaldada por varias evidencias geoquímicas y geofísicas. Entre ellas cita el incremento de la emisión difusa de dióxido de carbono, CO2, en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del edificio volcánico.

Pese a ello, el organismo insiste en que el nuevo enjambre sísmico no supone un aumento del riesgo de erupción a corto o medio plazo. La actividad detectada confirma que el sistema volcánico de Tenerife continúa activo, pero no implica por sí sola un escenario eruptivo.

El instituto también recuerda que este episodio vuelve a poner de manifiesto que el proceso responsable del aumento del denominado “ruido volcánico” registrado en Tenerife desde finales de 2016 sigue activo. Hasta el momento, según Involcan, no hay evidencias de que ese proceso esté remitiendo.

Los expertos insisten en diferenciar entre actividad volcánica y erupción inminente. Tenerife es una isla volcánicamente activa y puede registrar terremotos de origen volcánico, emisiones de gases o deformaciones leves del terreno. Sin embargo, esos indicadores deben analizarse en conjunto y no permiten concluir, de forma aislada, que vaya a producirse una erupción.