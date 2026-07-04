Decorart reúne a profesionales del sector en una jornada sobre salud y bienestar laboral

La salud y el bienestar en el entorno laboral fueron los protagonistas de una jornada celebrada recientemente en las instalaciones de Decorart, en la que participaron profesionales, empresas y representantes de distintas entidades interesados en conocer cómo la ergonomía puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

El encuentro contó con la participación de especialistas de Interstuhl, fabricante europeo de referencia en sillas ergonómicas, que se desplazaron desde la Península para compartir su experiencia y conocimientos sobre la importancia de adoptar hábitos saludables en el puesto de trabajo y disponer de mobiliario adaptado a las necesidades de cada usuario.

Durante la sesión se abordaron aspectos relacionados con la prevención de trastornos musculoesqueléticos, una de las principales causas de molestias y bajas laborales en trabajos de oficina. Los expertos insistieron en que la ergonomía no se limita únicamente a disponer de una buena silla, sino que también implica fomentar el movimiento, realizar cambios frecuentes de postura y adaptar correctamente el entorno de trabajo.

Uno de los mensajes que más interés despertó entre los asistentes fue la idea de que "la mejor postura es siempre la siguiente postura", una reflexión que pone el foco en la importancia del movimiento como elemento fundamental para la salud durante la jornada laboral.

Además de la parte técnica y divulgativa, la jornada incluyó un espacio de encuentro entre profesionales en el que los asistentes pudieron intercambiar experiencias y compartir inquietudes relacionadas con la salud laboral y el diseño de espacios de trabajo. Para ello, Decorart organizó un brunch que favoreció el intercambio de ideas en un ambiente distendido.

Como colofón al evento, se realizó el sorteo de una silla Pure de Interstuhl, uno de los modelos más innovadores de la marca, valorada en cerca de 1.000 euros, entre las personas asistentes.

Desde Decorart destacan la creciente sensibilidad que existe entre empresas y trabajadores hacia el bienestar en el entorno laboral y la necesidad de seguir impulsando iniciativas de divulgación que ayuden a comprender la relación directa entre salud, ergonomía y productividad.

La jornada puso de manifiesto que la inversión en bienestar laboral no solo repercute en la salud de las personas, sino también en la creación de espacios de trabajo más eficientes, confortables y sostenibles.

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Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las últimas innovaciones en mobiliario ergonómico y descubrir cómo las nuevas tecnologías aplicadas al diseño de sillas permiten acompañar los movimientos naturales del cuerpo y favorecer una postura más dinámica y saludable.