La Aemet anuncia un domingo de calor en Tenerife con calima y más de 30 grados en medianías

Tenerife vivirá este domingo una jornada de ambiente veraniego, con temperaturas al alza, cielos mayoritariamente despejados y algo de calima en altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo será estable en la mayor parte de la Isla. Solo se esperan intervalos nubosos en las zonas bajas del norte, por debajo de los 500 o 600 metros, durante las primeras y últimas horas del día. En el litoral sur también podrían aparecer algunas nubes de madrugada, aunque el resto de la jornada estará marcado por el predominio del sol.

El calor irá ganando presencia, sobre todo en medianías y zonas altas. La Aemet prevé un ligero a moderado ascenso de las temperaturas, con máximas que superarán los 30 grados en medianías del este, sur y oeste de Tenerife.

Las temperaturas alcanzarán los 30 grados en Santa Cruz

En la capital, Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se situarán entre los 21 grados de mínima y los 30 de máxima.

El viento soplará del norte con intensidad moderada y podrá dejar rachas fuertes durante la noche en los extremos nordeste y suroeste de la Isla. En las cumbres centrales, la previsión apunta a viento moderado del suroeste.

La calima será ligera y se mantendrá en altura, aunque podría notarse algo más durante la tarde. Con este escenario, la recomendación es evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día, protegerse del sol y mantenerse bien hidratado, especialmente en el caso de personas mayores, menores y colectivos vulnerables.