La Aemet anuncia más calor este sábado en Tenerife
Las temperaturas podrán alcanzar los 31º en la isla
Las altas temperaturas, por encima de los 30 grados, volverán este sábado a Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y, además, parece que seguirán subiendo durante los próximos días, ya que a partir de las 08:00 horas del domingo, el Gobierno de Canarias activará la prealerta por altas temperaturas en todo el archipiélago.
En concreto, los termómetros oscilarán entre los 21 y 31 grados en la isla, siendo, junto a Lanzarote, donde se esperan las temperaturas más altas.
En el conjunto del archipiélago también se esperan cielos nubosos en costas, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía, y poco nuboso o despejado en el resto, y viento del noroeste flojo, que pasará a moderado por la tarde.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en zonas de interior. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, algo más intenso en los extremos noreste o suroeste por la noche. En cumbres, moderado de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 31
LA GOMERA
Intervalos nubosos en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, algo más intenso en los extremos este y oeste por la tarde y noche. En cumbres, flojo de dirección variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 29
LA PALMA
Nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas de interior, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, algo más intenso en los extremos noreste o suroeste por la noche. En cumbres, flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 28
EL HIERRO
Intervalos nubosos en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, algo más intenso en los extremos noreste y suroeste por la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 26
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