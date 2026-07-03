Tenerife registra su cifra de paro más baja en 18 años: desciende hasta los 61.707 desempleados

Tenerife ha cerrado junio con 61.707 personas en paro, la cifra más baja registrada en la Isla en los últimos 18 años. El dato supone 3.028 desempleados menos que hace un año, lo que representa una reducción del 4,7%, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De acuerdo con la información del Instituto Canario de Estadística (Istac), se trata además del segundo dato más bajo de toda la serie histórica. Solo se registró una cifra inferior en marzo de 2008, antes del inicio de la crisis económica.

El descenso del paro consolida la tendencia positiva del mercado laboral tinerfeño, que en los últimos tres años ha reducido el número de personas desempleadas en 12.597, lo que equivale a una caída del 17% desde julio de 2023.

El Cabildo vincula el dato al cambio económico de la Isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoró que estas cifras reflejan el cambio de rumbo emprendido por la Isla desde julio de 2023. Según señaló, el compromiso del Gobierno insular ha sido recuperar el liderazgo económico de Tenerife mediante una economía "más diversificada, innovadora y competitiva".

Dávila destacó que el dato más relevante es que "cada vez más personas encuentran una oportunidad laboral en su isla". La presidenta insular afirmó que esta evolución anima al Cabildo a seguir trabajando junto al tejido empresarial, las entidades sociales y el resto de administraciones.

El mercado laboral tinerfeño también muestra dinamismo en la contratación. En junio se registraron 27.915 nuevos contratos, lo que supone 362 más que en el mismo mes del año anterior y 2.659 más que en junio de 2023.

Mejora del empleo juvenil

Uno de los aspectos destacados por el Cabildo es la evolución del paro juvenil. En junio, el desempleo entre los jóvenes descendió un 3,45% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde julio de 2023, la reducción acumulada alcanza el 7,6%.

Dávila recordó que, cuando el actual Gobierno insular llegó al Cabildo en junio de 2023, la tasa de paro entre menores de 25 años se situaba por encima del 36%, un dato que calificó de “inaceptable”.

Según la presidenta insular, la tasa de paro juvenil se ha reducido ahora hasta el 13%, la más baja de la serie histórica en Tenerife y once puntos por debajo de la media nacional, situada en el 24,5%.

Más de nueve millones para inserción laboral

Para mantener la tendencia de mejora, el Cabildo afirma que está destinando una inversión extraordinaria de más de nueve millones de euros a programas dirigidos a favorecer la inserción laboral de menores de 25 años.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, defendió que el objetivo es que "ningún joven tenga que marcharse de Tenerife por falta de oportunidades". Medina subrayó que la institución trabaja para alinear la formación con los sectores que están transformando la economía insular.

Entre las iniciativas citadas figuran los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotado con 4,1 millones; y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

A estas medidas se suma una línea de subvenciones para facilitar la contratación de 160 jóvenes titulados en situación de desempleo, con un presupuesto superior a 3,7 millones de euros.

Innovación y diversificación económica

El Cabildo vincula la reducción del desempleo con la expansión del ecosistema científico, tecnológico y de innovación de la Isla. Según los datos difundidos por la institución, Tenerife cuenta actualmente con 3.356 empresas relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación, conocidas como actividades de I+D+i.

Desde julio de 2023, se han incorporado al tejido empresarial tinerfeño más de 260 nuevas compañías vinculadas a este ámbito. En paralelo, se han generado 5.400 empleos netos en actividades ligadas a la innovación.

Este sector supera ya los 40.000 puestos de trabajo en la Isla, según el Cabildo.

Dávila defendió que áreas como el sector aeroespacial, la biomedicina o la innovación han pasado de ser una apuesta de futuro a convertirse en una realidad económica en Tenerife. A su juicio, estos ámbitos generan empleo de calidad, atraen inversión y contribuyen a construir una economía más resistente.