Tenerife convoca subasta pública de madera y astilla de pino radiata y canario de espacios naturales

El Cabildo de Tenerife convoca una subasta pública para la venta de doce lotes de productos forestales resultantes de tratamientos selvícolas realizados en espacios naturales protegidos de la isla. La convocatoria incluye lotes de madera de pino radiata, madera de pino canario, astilla y biomasa excedente procedentes de distintos montes de Tenerife Los restos forestales se reparten entre varios términos municipales, entre ellos El Rosario, El Sauzal, Tacoronte, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos, La Victoria y La Matanza. Coinciden en buena medida con la geografía del gran incendio forestal de 2023. La puja está prevista para el viernes 17, a las 11:00 horas, en el Salón de Prensa ubicado en la planta 0 de la Torre Roja del Pabellón Santiago Martín, en La Laguna.

Los importes estimados varían en función del tipo de producto, el volumen y el precio base fijado. En el caso de la madera de pino radiata de más de 15 centímetros, varios lotes cuentan con 800 metros cúbicos cada uno -entre 400 y 550 toneladas de peso que representan la madera necesaria para construir la estructura completa de unas 25 a 35 viviendas unifamiliares de tamaño medio- y un importe estimado de 12.800 euros.

Astillas de alto valor

La astilla de pino radiata alcanza los 5.000 estéreos (unidad de volumen de la leña en el monte que equivale a un metro cúbico de troncos apilados) y se valora en 12.000 euros, mientras que la biomasa excedente suma 2.000 metros cúbicos, con un importe estimado de 2.400 euros.

Medio Natural oferta ocho puestos de trabajo vinculados a la formación de ingeniero de montes para las áreas de planificación, proyectos y gestión forestales

El Cabildo de Tenerife organiza subastas periódicas de madera procedente de los montes afectados por el gran incendio que registró la Isla en 2023, el más devastador que ha sufrido Canarias en los últimos 40 años, ya que arrasó cerca de 15.000 hectáreas en doce municipios. La cobertura de estas pujas y otros aprovechamientos forestales se actualiza regularmente.

Aprovechamientos tradicionales

En las últimas licitaciones de aprovechamiento tradicional (recolección de pinocha), los lotes correspondientes al material generado en Arico e Icod de los Vinos fueron adjudicados, mientras que otros quedaron desiertos. En lugar de subastar todo, el área de Medio Natural, que encabeza la consejera Blanca Pérez, también enfoca sus esfuerzos en distribuir gratuitamente astilla forestal entre agricultores y ganaderos para su uso como material de acolchado y cama de ganado, sustituyendo así importaciones costosas.

Ofertas de trabajo

En el ámbito del medio natural, el Cabildo de Tenerife también oferta ocho puestos vinculados a plazas relacionadas con la profesión de ingeniero de montes dentro de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los empleos vacantes se adscriben a las áreas de planificación, proyectos forestales y gestión forestal dentro de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias

Según la relación, el Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales cuenta con una plaza de jefe/a de servicio, dos de responsable de unidad y una de jefe/a de unidad técnica. Por su parte, el Servicio Técnico de Gestión Forestal dispone de cuatro puestos de responsable de unidad.

Un trabajador contempla una zona quemada de pino radiata en un espacio natural protegido de la Isla / María Pisaca

Las formas de provisión previstas son el concurso ordinario y el concurso específico, en función del tipo de puesto. En el caso de la jefatura de servicio, las funciones incluyen la dirección y coordinación de la unidad administrativa, la gestión técnica alineada con los objetivos institucionales, el impulso de buenas prácticas y la detección de necesidades formativas del personal adscrito.

Funciones requeridas para el puesto

Los puestos de responsable de unidad tendrán atribuciones relacionadas con la organización, coordinación y supervisión del trabajo de la unidad correspondiente, así como con la ejecución de objetivos, la evaluación del rendimiento del personal y el apoyo a otros puestos o unidades del servicio.