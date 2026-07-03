¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

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Cine, música y artesanía centran la programación

Una edición anterior de la feria de artesanía de Garachico.

Una edición anterior de la feria de artesanía de Garachico. / María Pisaca

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El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y artesanía, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Danza

Auditorio de Tenerife programa este fin de semana el espectáculo Hamlet, Prince of Denmark, enmarcado en el festival Mapas. Cocreada por el coreógrafo Guillaume Côté y el director Robert LepageHamlet, esta obra sumerge al espectador en un mundo de apariencias engañosas, donde espectros y humanos conviven en una escenografía minimalista. Las entradas para este sábado y domingo están a la venta en la web de Auditorio.

Música y gastronomía

Candelaria acoge este sábado una cita especial, Noche en el Muelle, que aúna música y gastronomía. De 20:00 a 02:00 horas, la Plaza de Los Pescadores acogerá la celebración de la Feria de tapas y vinos, con productos locales y vinos de la zona. Habrá tapas por 2, 3 y 4 euros, y cinos por 2,5.

Y, además, la música latina será la protagonista con el Festival de Salsa, en el que actuarán Andrea Rodríguez & la banda del Trópico, Héctor Artiles con su tributo a Marc Anthony 'Yo Marc' y la orquesta La fórmula de la salsa.

Cartel de la Noche en el Muelle.

Cartel de la Noche en el Muelle. / E. D.

Artesanía

Garachico celebra este fin de semana su tradicional Feria de artesanía. Una cita en la que, además de adquirir alguna pieza artesanal, podrás degustar rica gastronomía y local y disfrutar de la música tradicional. La feria abrirá ambos días a las 10:00 horas y habrá actuaciones populares, animación infantil y juegos tradicionales, además de la propia muestra artesanal.

Cine de verano

Este fin de semana el Cine de Verano de Fimucité, en colaboración con la Fundación DISA, llega a la Plaza de Residencial Anaga, en Santa Cruz. El sábado, a las 20:00 horas, se podrá ver la película ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y el domingo, a las 19:00 horas, ‘La invención de Hugo’.

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Para la ocasión, los organizadores, además de la película, pondrán el agua y las cotufas gratis. Solo hay que llevar la botella o el vaso reutilizable y las ganas de pasarlo bien.

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