Sanidad adjudica el diseño del proyecto para ampliar el Hospital del Sur de Tenerife por casi la mitad del presupuesto

La Consejería de Sanidad adjudicó este viernes la redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife a la UTE Planho+HS por 567.000 euros, que equivale a algo más de la mitad (51,7%) del presupuesto de licitación, que superó el millón de euros. La adjudicataria debe diseñar en diez meses la obra que corresponde a la primera fase de la reforma y ampliación del complejo hospitalario ubicado, que dará paso a la licitación los trabajos.

La ampliación y reforma del Hospital del Sur consistirá en la finalización de dos módulos ya existentes pero que se encuentran en estructura. En concreto, un módulo de tres plantas que albergará las nuevas Urgencias y el Servicio de Diagnóstico por Imagen, además de un área de almacén y espacios para las instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario; consultas externas y la zona de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería. El segundo módulo tendrá cuatro plantas en las que estarán los laboratorios, el servicio de Extracciones y Banco de Sangre, la sala de recuperación postquirúrgica, las unidades de Medicina Intensiva, Hemodinámica, Reanimación y Hospitalización, la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. En cuanto al tercer módulo, se trata de la reforma y ampliación de uno ya existente.

La respuesta a una demanda de más de 30 años

El Servicio Canario de la Salud explica en un comunicado que estas actuaciones persiguen crear y adecuar los espacios del hospital de tal manera que cumplan con los estándares modernos de atención sanitaria y permitan al centro llevar a cabo su actividad asistencial con mayor eficiencia y capacidad resolutiva.

Con la reforma y ampliación de este complejo hospitalario, la Consejería de Sanidad adapta esta infraestructura sanitaria a las nuevas necesidades asistenciales de la ciudadanía residente en la zona y, además, se da respuesta a una demanda vecinal, dado que supondrá una ampliación de la cartera de servicios del Hospital del Sur de Tenerife.

La ampliación del complejo hospitalario de El Mojón tendrá un coste previsto de 40 millones de euros

Entre los muchos beneficios que esta obra aportará a la comarca está que el Hospital del Sur duplicará su capacidad actual ya que pasará de las 150 camas al uso a 300 con la ejecución de la primera fase de su ampliación, que se completará con otras tres. Cabe recordar que en torno al 60% de los hospitalizados en la actualidad son pacientes dados de alta que requieren de una cama sociosanitaria, de la que se carece. Un aspecto que lleva a la Plataforma a reclamar con urgencia la construcción del complejo correspondiente previsto en el espacio que ocupó el Centro de Atención Especializada (CAE) El Mojón.

Una comarca que supera los 300.000 habitantes

El Hospital del Sur y Suroeste de Tenerife presta servicio a una población que supera los 300.000 habitantes de los municipios de Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. Comarca que incluye a los principales núcleos turísticos de Tenerife.

Uno de los objetivos del Ejecutivo autonómico es comenzar la construcción durante el año próximo. Hasta ahora, el Gobierno que preside Fernando Clavijo ha anunciado que en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 se contemplarán 14 millones de euros que permitirán iniciar los trabajos, cuyo coste total se calcula en 40 millones. La previsión es que la reforma y ampliación del Hospital del Sur concluya en 2029. En ese momento, el complejo hospitalario tendrá 25.596 metros cuadrados más de superficie

El objetivo es iniciar las obras durante el año próximo, para lo que el Ejecutivo destinará en torno a 14 millones

La Plataforma pro Hospital Público del Sur y Suroeste espera que la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto culmine el trabajo en seis meses en lugar de los diez que estipulaban las bases del concurso. Este colectivo, con más de 30 años de antigüedad, mantiene la exigencia de que las obras comiencen durante el próximo año, teniendo en cuenta que en la actualidad se produce ya un notable retraso. Algo consustancial al proyecto del Hospital del Sur, que entró en servicio en 2015 después de que fuera proyectado durante la última década del año pasado. Ahora toca que no haya contratiempos en el inicio y desarrollo de los trabajos.