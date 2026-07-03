El Rosario zanja una demanda histórica en su red de saneamiento

Una obra clave para la red de saneamiento de El Rosario sale adelante. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario invertirán algo más de dos millones de euros en la calle El Sino, en La Esperanza. Se trata de la segunda fase del colector general de La Esperanza-Llano del Moro, que se puso en servicio a finales de 2024. Los fondos provienen del Plan de Cooperación Municipal del Cabildo en un 79,51% (1,6 millones de euros) y del Ayuntamiento de El Rosario en el 20,49% restante (413.232 euros).

“Esta obra, junto a la primera fase de la red de saneamiento a través de la carretera insular TF-272 de La Esperanza a Llano del Moro y la obra municipal de saneamiento en Lomo Pelado y Las Rosas, son fundamentales para sacar las aguas residuales de todos estos núcleos poblacionales hacia el colector de El Tablero, culminando con ello el saneamiento de toda la zona”, destaca el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (IR-Verdes). También celebra la actuación la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández (PP), que resalta que “se trata de una inversión con un impacto muy positivo en el municipio, y que consolida al Cabildo como el principal inversor en la modernización de infraestructuras hidráulicas de la isla, ayudando a los ayuntamientos a resolver sus demandas históricas en relación a la gestión integral del ciclo del agua”.

Plazo de 15 meses

Más en detalle, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses y consiste en la implantación de una red separativa de aguas pluviales y aguas negras en la calle El Sino, a lo largo de algo más de un kilómetro entre el callejón Francisca González Afonso, La Panadera y el camino Las Lagunetas, así como la ejecución de una acera en el margen derecho de la vía en sentido descendente. La actuación permitirá canalizar y desaguar correctamente las aguas residuales hacia el colector general para su posterior incorporación y tratamiento en el sistema comarcal, lo que está previsto que solucione de forma definitiva el problema de canalización en esta zona.

Gil observa un problema: que el proyecto se desarrolle solo hasta la conexión con el callejón Francisca González Afonso, La Panadera, a apenas 300 metros de la finalización de la calle El Sino en la carretera general de La Esperanza (TF-24). “La tardanza en disponer de diferentes informes sectoriales de otras áreas del Cabildo, ha hecho que el proyecto se retrasase y que, debido a ello, hayan subido los precios, lo que hace que el dinero comprometido no dé para desarrollar la totalidad del proyecto original que llegaba hasta la TF-24”, explica el primer edil.