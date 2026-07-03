El Hospital del Sur de Tenerife da un paso clave para su ampliación: adjudicada la redacción del proyecto técnico

El Hospital del Sur de Tenerife avanza hacia su ampliación y reforma. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado la redacción del proyecto técnico de la primera fase de las obras de reforma por un importe de 1.097.245 euros y con un plazo de ejecución de diez meses.

Este encargo permitirá definir las obras necesarias para ampliar las instalaciones, reorganizar espacios y preparar el hospital para incorporar nuevas unidades asistenciales. El centro depende del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y atiende a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de la Isla.

Nuevas unidades asistenciales

La primera fase prevé la finalización de dos módulos ya construidos en estructura, que se destinarán a nuevos usos sanitarios.

Entre las prestaciones previstas figuran Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización. También se proyecta la mejora del bloque quirúrgico, además de la ampliación de áreas de alta demanda como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen.

Estas actuaciones buscan aumentar la capacidad resolutiva del hospital y acercar más servicios especializados a los pacientes del sur de Tenerife.

Mejor organización interna

El proyecto incluirá una nueva infraestructura de circulaciones internas para conectar mejor las distintas zonas del hospital. Esta reorganización facilitará los desplazamientos de pacientes, profesionales y material sanitario dentro del centro.

Sanidad señala que el objetivo es adaptar las instalaciones a los estándares actuales de atención sanitaria y mejorar la eficiencia del funcionamiento diario.

Servicios incorporados en los últimos años

La Consejería recuerda que el Hospital del Sur ha ido ampliando su cartera de prestaciones en los últimos años.

Entre los avances recientes se encuentra la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Paliativos, con hospitalización y atención domiciliaria. También funciona ya una Unidad de Atención Temprana para niños de cero a seis años residentes en la comarca sur.

El centro ha incorporado, además, nuevas técnicas para el tratamiento del cáncer de vejiga y de mama, lo que ha permitido ampliar la atención especializada sin derivar todos los casos al área metropolitana.

Laboratorio, Farmacia y diagnóstico

En los dos últimos años, el hospital también ha sumado servicios centrales básicos, como el Laboratorio y la Farmacia Hospitalaria.

A ello se añade un nuevo escáner, que permite realizar pruebas diagnósticas en el propio centro y evita desplazamientos al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para determinados pacientes.

Una actuación relevante para el sur de la Isla

La mejora del Hospital del Sur responde a una demanda sanitaria histórica en una comarca con fuerte crecimiento residencial, turístico y económico.

La futura obra permitirá reforzar la atención pública en esta zona de Tenerife y avanzar hacia un centro con mayor capacidad asistencial, mejores circuitos internos y más prestaciones especializadas.

Con esta adjudicación, el SCS completa un trámite clave antes de licitar la ejecución de las obras. El proyecto técnico deberá concretar cómo se desarrollará la primera fase y qué soluciones se aplicarán para transformar los espacios previstos.