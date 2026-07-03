La Fundación CajaCanarias inaugura la 'Exposición de Seleccionados 2026' de sus Premios de Artes Plásticas y Fotografía

La Fundación CajaCanarias ha inaugurado este viernes la Exposición de Seleccionados de los certámenes Manolo Millares (Artes Plásticas) y Cebrián-Poldo Cebrián (Fotografía) de sus Premios 2026.

La muestra, que puede visitarse en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1), se compone de un total de 20 obras (10 series fotográficas y 10 de artes plásticas) de los artistas seleccionados por los respectivos jurados de los certámenes para esta exposición, entre los cuales se encuentran los tres finalistas de cada categoría.

En el acto de inauguración estuvieron presentes miembros de los jurados de ambos premios, como Poldo Cebrián, Dalia de la Rosa y Javier Sicilia; Óliver González, director general de la Fundación CajaCanarias; y Manuel Hernández, responsable del Área de Cultura de la entidad, quien señaló durante la presentación de la muestra que los Premios CajaCanarias constituyen una de las grandes señas de identidad de la Fundación CajaCanarias y "uno de los proyectos de los que nos sentimos más orgullosos. Esta exposición nace con la vocación de acercar al público el talento creativo que aflora en nuestro entorno y poner en valor la riqueza artística de Canarias. Es, en definitiva, una muestra de que la creación en nuestras islas continúa viva, generando nuevas formas de mirar, de sentir y de ser". Para finalizar, Hernández agradeció la participación de todos los concursantes y el gran trabajo y compromiso del jurado.

Talento creativo

Los Premios CajaCanarias se han consolidado como una de las iniciativas culturales más relevantes de la Fundación, con el firme propósito de destacar y valorar el talento creativo de artistas y creadores. Esta convocatoria actúa como un impulso decisivo y sirve de plataforma para proyectar y reforzar las trayectorias artísticas en las islas. Este certamen, conformado por diversos galardones, cuenta con el respaldo y reconocimiento de la sociedad canaria, que cada año participa activamente con propuestas de gran calidad.

Inauguración de la 'Exposición de Seleccionados' / E. D.

Entre ellos, destacan los premios Manolo Millares, otorgados desde 1997, y Cebrián-Poldo Cebrián, de reciente creación, ambos considerados referentes dentro del panorama artístico del archipiélago por su impacto y trayectoria. Estos premios no solo representan un reconocimiento importante, sino que además han pasado a formar parte del recorrido profesional de artistas y fotógrafos de gran relevancia.

Los galardones buscan dar visibilidad a nuevas expresiones creativas y celebrar el talento emergente, que se manifiesta en esta Exposición de Seleccionados 2026.

Finalistas

El jurado del Premio de Artes Plásticas Manolo Millares 2026, compuesto por Paula Calavera, Javier Sicilia y Adonay Bermúdez, valoró medio centenar de obras presentadas y seleccionó un total de 10 artistas, eligiendo a los siguientes tres finalistas: Darío Machín González, con las obras Restinga y Surgencia; Cristina Ortega, con las obras De debajo de las piedras y La piedra, y Estefanía Batista Flores, con Summoner spell I y Untitled.

Por su parte, el jurado del Premio de Fotografía Cebrián-Poldo Cebrián 2026, conformado por Poldo Cebrián, Dalia de la Rosa y Efraín Pintos, valoró los 40 trabajos presentados y seleccionó a un total de 10 artistas, eligiendo a los siguientes tres finalistas: Emilio Barrionuevo, con Aunque no recuerde tu nombre; Jonay Pérez Matos, con Archivo sensible, y María Rodríguez Cadenas, con Escalas.

El fallo final de ambos certámenes, así como del resto de galardones, se dará a conocer en la Gala de los Premios CajaCanarias 2026, que se celebrará en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife en el primer trimestre de 2027.

Horario de visitas

El horario de visitas de la Exposición de Seleccionados es de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados, solo en el horario matutino. La muestra podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el próximo 29 de julio.

Toda la información se encuentra disponible a través de www.cajacanarias.com.