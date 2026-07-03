El espectáculo de 'La Reina del Flow' triunfa en Tenerife: los parceros de Santa Cruz la pasan chimba
Más de 4.000 personas cantan y bailan en la capital tinerfeña con los temas de una serie colombiana que arrasa en el mundo y que se ha convertido en todo un fenómeno de masas
Cuando salió Charly Flow, el recinto del aparcamiento del Parque Marítimo se vino abajo. "Cómo están los parceros y las princesas de Tenerife", gritó entre el entusiasmo del público. "Qué chimba de energía", añadió utilizando esa jerga colombiana que tanto han dado a conocer las series grabadas en el país sudamericano.
Si hay una que ha brillado en todo el mundo es el culebrón 'La Reina del Flow'. Tanto que los productores han organizado un espectáculo musical que se encuentra de gira por España y que la noche de este viernes 3 de julio de 2026 triunfó en Santa Cruz de Tenerife.
Más de 4.000 personas llenaron el escenario en plena avenida marítima de la capital tinerfeña para bailar y cantar con los temas del reguetón romántico de un fenómeno televisivo que ha traspasado fronteras y que lleva a muchos seguidores hasta a vestirse como Charly, el protagonista interpretado por el actor Carlos Torres, y otros miembros del elenco María José Vargas (Yeimy joven), Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), Juan Palau (Drama Key) o Kevin Bury (Cris Vega).
Gente de todas las edades y muchos padres y madres con sus hijas movieron el esqueleto de lo lindo con un recital que repasó las principales canciones de 'La Reina del Flow', como ‘Amor imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’.
"De ti, yo quiero tener una noche, tocar tu piel. Yo ya no aguanto más esta espera. Tu alma y tu cuerpo son mi condena". La voz de Charly, ataviado con un conjunto negro y a pecho descubierto, apenas se oía por momentos mientras cientos de asistentes cantaban al unísono.
Mientras los principales personajes de la serie iban de un lado a otro del escenario con sus indumentarias de colores chillones, en el vídeo se proyectaban imágenes de una serie en la que Yeimy Montoya, conocida como "la reina del flow" -de ahí el título-, vive todo tipo de andanzas -a cual más extremas- en su turbia relación con Charl.
Después de conseguir audiencias estratosféricas en Colombia, la producción de Caracol Televisión alcanzó el estrellato planetario -especialmente entre un público adolescente- al aparecer en Netflix. En su debut en streaming superó los 265 millones de vistas en la plataforma, convirtiéndose en un fenómeno global. No extraña que agotara entradas en Santa Cruz, como ya había hecho en otros puntos de España de donde viene la gira, como Alicante, Granada, Pamplona, Sevilla, A Coruña, Vigo o Madrid.
Finalmente, los asistentes al recital de Santa Cruz la pasaron chimba -en colombiano, pasarla bien- y pudieron al fin ver en directo a los ídolos de una exitosa producción televisiva que llegó a rodar en Lanzarote y que ha sabido crear todo un negocio paralelo como esta gira con tanto flow.
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