El Castillo de San Cristóbal incorpora el cañón histórico hallado bajo el Cabildo de Tenerife

El subsuelo de la capital tinerfeña continúa desenterrando su pasado militar y estratégico. El Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, espacio gestionado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, ha sumado oficialmente a su exposición permanente el nuevo cañón histórico hallado el pasado mes de abril de 2026 durante las obras de excavación del edificio anexo al Palacio del Cabildo de Tenerife. La pieza, de grandes dimensiones, ha sido integrada de forma inmediata en el recorrido museístico subterráneo de la Plaza de España tras culminar las labores de recuperación, limpieza y estudio inicial por parte de los equipos arqueológicos de la corporación insular.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha subrayado que este importante descubrimiento en pleno corazón de la ciudad refuerza de manera notable el conocimiento científico sobre la compleja red de fortificaciones, castillos y baterías costeras que protegieron durante siglos a Santa Cruz de Tenerife, consolidándolo como uno de los enclaves geopolíticos más codiciados del Atlántico. Por su parte, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha puesto en valor las instalaciones del Castillo de San Cristóbal como el "lugar de encuentro perfecto entre el pasado y el presente" de la isla.

La 'voz del trueno': Más allá de la defensa militar

La relevancia del cañón trasciende su antigua función bélica de repeler navíos enemigos. Tal y como detalla el técnico del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Jesús Duque Arimany, en su artículo de opinión titulado 'La voz del trueno y aquellos cañones jamás dejaron de resonar', estas piezas de artillería poseían una profunda dimensión cultural y simbólica en el día a día de la sociedad de la época. Los cañones no solo guardaban el litoral chicharrero, sino que actuaban como el principal canal de comunicación de la población, utilizándose sus salvas y disparos para anunciar grandes celebraciones locales, decretar estados de alerta general o notificar acontecimientos de especial relevancia pública.

Una nueva lectura histórica bajo la Plaza de España

Ubicado en los túneles subterráneos que cruzan la emblemática Plaza de España, el Centro de Interpretación permite a residentes y turistas explorar las ruinas de la muralla original del Castillo de San Cristóbal, cuya construcción se remonta a 1575 y que se mantuvo en pie hasta su demolición definitiva en 1928.

La llegada de esta nueva pieza de artillería enriquece sustancialmente el discurso expositivo de un espacio que disecciona la evolución de los baluartes defensivos de la isla, como los castillos de San Juan (Castillo Negro) o Paso Alto. Además, el cañón recién descubierto compartirá protagonismo con la joya de la corona del museo:

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