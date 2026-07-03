Ni regular la temperatura ni la velocidad del ventilador: el botón del aire acondicionado que enfría antes el coche y ayuda a ahorrar combustible a los conductores tinerfeños
La función que ayuda a enfriar el habitáculo más rápido y reducir el consumo de combustible
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, miles de conductores recurren al aire acondicionado para hacer más llevaderos sus desplazamientos. Sin embargo, muchos desconocen un botón en el sistema de climatización que aparte de enfriar el coche más rápido, también ayuda a reducir el consumo de combustible.
El botón de recirculación del aire forma parta del sistema de climatización de los vehículos, pero muchos conductores no lo utilizan y no saben las ventajas que se están desperdiciando.
¿Para qué sirve el botón de recirculación del aire?
Este botón permite que el sistema de climatización deje de tomar aire del exterior y reutilice el que ya se encuentra dentro del habitáculo. De esta forma, el aire acondicionado se encarga de refrigerar un aire que ya está más frío. Así, el conductor puede disfrutar de un enfriamiento mucho más rápido del interior del vehículo
Según explica el RACE, esta función también ayuda a impedir la entrada de polvo, humo, malos olores o gases de escape procedentes de otros vehículos, especialmente cuando se circula por túneles, zonas con mucho tráfico o tramos en obras.
Cómo utilizarlo correctamente
Desde RACE explican a los conductores los sencillos pasos que deben de seguir para aprovechar al máximo está función:
- Arrancar el vehículo.
- Si ha permanecido al sol, abrir las ventanillas durante unos segundos para expulsar el aire más caliente.
- Encender el aire acondicionado.
- Cuando el habitáculo haya empezado a enfriarse, activar el botón de recirculación.
Al reutilizar un aire ya frío, el compresor del aire acondicionado realiza un menor esfuerzo. Gracias a eso, los conductores pueden ahorrar un poco de combustible o batería, en los vehículos eléctricos. La recirculación del aire también resulta útil durante los meses de invierno, ya que impide la entrada de aire exterior y la calefacción consigue elevar antes la temperatura del habitáculo.
"Lo que ocurre en el coche cuando activas el botón de recirculación es que se evita que entre aire del exterior al cerrar las rejillas de ventilación, por lo que al cabo de unos minutos estará viciado, sobre todo si el vehículo tiene ocupadas todas las plazas", explican desde RACE. Además, el botón de recirculación del aire se suele desactivar automáticamente después de unos 10 minutos y dependiendo de la temperatura del exterior, si el botón de recirculación del aire está activado, los cristales pueden llegar a empañarse".
El filtro es clave
Los expertos advierten que la eficacia del sistema depende también del buen estado del filtro del habitáculo. En el caso de que este no se sustituya cuando corresponda, puede acumular polvo, bacterias y hongos, reduciendo la calidad del aire que respirar los pasajeros.
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