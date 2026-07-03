Ni arena ni masificaciones: diez playas de rocas de Tenerife para bañarse este verano

Tenerife no solo tiene playas de arena negra, arena dorada o grandes zonas turísticas junto al mar. La Isla también cuenta con pequeñas playas de rocas, callaos y piedras que forman parte de su paisaje volcánico y que, en muchos casos, son menos conocidas.

Estas zonas de baño están repartidas por toda la costa tinerfeña y cada una tiene su propio encanto. Algunas se encuentran junto a pueblos marineros y cuentan con servicios a pocos metros; otras son mucho más salvajes y, por tanto, carecen de vigilancia, aseos o establecimientos cercanos.

También se pueden elegir en función del plan: hay playas frecuentadas por surfistas, windsurfistas o buceadores, y otras pensadas para algo más sencillo: ponerse unos escarpines, comprobar bien el estado del mar y buscar un rincón tranquilo donde pasar unas horas junto al Atlántico.

Las playas de rocas en Tenerife son, además, una buena alternativa durante los días de viento. En verano, cuando hay más bañistas en la costa, estar en una playa de arena puede resultar incómodo si sopla con fuerza. La arena acaba en la toalla, en la comida y en la piel. En esos casos, las playas de roca volcánica permiten disfrutar del mar de otra manera.

También hay quienes las prefieren porque no les gusta el contacto con la arena. En una playa de piedras es más fácil sujetar la toalla, evitar el jable y volver a casa sin cargar con arena en bolsos, mochilas o calzado.

Aquí tienes las diez mejores playas de roca para bañarse este verano en Tenerife:

Playa de Tajao, en Arico

La playa de Tajao, formada por callaos y arena negra, es una buena opción para quienes buscan un baño refrescante y una jornada gastronómica en el sur de Tenerife. El pueblo es conocido por sus restaurantes de pescado fresco.

La zona puede ser ventosa, aunque el mar suele estar tranquilo. El acceso es sencillo y se puede aparcar cerca. La playa no dispone de vigilancia.

Vista aérea de la playa de Tajao. / ED

Playa de El Cabezo, en El Médano

Situada en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, la playa de El Cabezo combina arena y piedra y es una de las más conocidas entre los amantes del windsurf. Está considerada una de las mejores zonas de Europa para la práctica de este tipo de deportes náuticos.

En sus alrededores se respira ambiente surfero, con tiendas especializadas y centros vinculados a los deportes de mar. Para quienes no buscan olas, la zona también ofrece vistas a la Montaña Roja y la posibilidad de disfrutar de El Médano.

Playa del Socorro, en Güímar

La playa del Socorro, en el municipio de Güímar, cuenta con dos zonas diferenciadas. Una es más pequeña, cercana al pueblo y más familiar, con aguas más tranquilas. La otra, más abierta al océano, tiene mayor extensión y un oleaje más fuerte.

Es una playa frecuentada por surfistas en determinadas épocas del año. Además, en ella se celebra una de las tradiciones más importantes del municipio: las fiestas en honor a la Virgen del Socorro, cuya romería está considerada una de las más antiguas de la Isla.

Romería de la Virgen del Socorro (Güímar) / Andrés Gutiérrez

Playa Méndez, en Guía de Isora

Playa Méndez es una pequeña cala de callaos situada junto al núcleo de Alcalá, en Guía de Isora. Está protegida por un saliente de roca volcánica que la resguarda del oleaje y suele mantenerse bastante tranquila durante todo el año.

Es una buena opción para quienes buscan una zona de baño discreta y un plan relajado junto al mar. La visita se puede completar con un paseo por Alcalá y con una parada para probar pescado fresco.

Playa de Montaña Amarilla, en San Miguel de Abona

La playa de Montaña Amarilla es uno de los paisajes costeros más singulares del sur de Tenerife. La zona forma parte de un espacio declarado Monumento Natural y destaca por las formas que el mar ha esculpido sobre la roca amarilla.

Sus aguas transparentes la convierten en un lugar habitual para practicar snorkel y submarinismo. La playa es de roca y callaos, aunque en las proximidades hay una zona habilitada como solárium y escaleras para acceder al mar con mayor comodidad.

Playa de San Blas, en San Miguel de Abona

También en San Miguel de Abona se encuentra la playa de San Blas, situada junto a urbanizaciones y un campo de golf. Es una zona de aguas tranquilas y una alternativa para quienes buscan sol y un baño sin grandes aglomeraciones.

La playa está formada por grava, arena y rocas. En sus alrededores hay locales de comida y bebida, lo que facilita pasar varias horas en la zona.

Playa de La Caleta de Interián, en Garachico

La Caleta de Interián ofrece una de esas estampas características del norte de Tenerife: callaos, roca volcánica, cultivos de plataneras y mar abierto. El contraste entre el verde de las fincas, el negro de las piedras y el azul del Atlántico convierte a esta zona en un lugar especialmente atractivo.

El pueblo de La Caleta permite completar la visita con una parada en alguno de sus restaurantes y con un paseo tranquilo junto a la costa.

Playa de Punta Larga, en Candelaria

Entre las playas de La Arenita y Las Arenas se encuentra la playa de Punta Larga, una zona de baño familiar protegida por un rompeolas que permite disfrutar del mar con mayor seguridad.

Está formada por callaos y cantos rodados, por lo que se recomienda llevar escarpines para caminar con comodidad. Uno de sus atractivos son las plataformas de madera habilitadas para tomar el sol. Además, en las inmediaciones hay vestuarios, aseos y un quiosco.

Playa de Agua Dulce, en Los Silos

La playa de Agua Dulce se encuentra en la costa de Los Silos, en un entorno marcado por el paisaje agrícola y las plataneras. Es una playa salvaje, compuesta por callaos y arena volcánica, muy apreciada por surfistas y por bañistas acostumbrados al oleaje.

El baño resulta especialmente recomendable con marea baja, aunque conviene extremar la precaución. No cuenta con servicios, por lo que es importante consultar el estado del mar antes de entrar al agua.

Playa de Las Aguas, en San Juan de la Rambla

La playa de Las Aguas, en San Juan de la Rambla, ofrece una imagen especialmente llamativa cuando baja la marea y emergen las grandes rocas del mar. Es una playa de callaos en la que se puede disfrutar del paisaje costero durante buena parte del año.

El entorno cuenta con restaurantes donde completar el día con cocina canaria. Eso sí, el oleaje puede ser fuerte, por lo que es necesario tener precaución antes de bañarse.