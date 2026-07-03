Alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife ante la llegada de un episodio de altas temperaturas

La masa de aire cálido y seco que se aproxima al archipiélago ha encendido las alarmas en las zonas de cumbre. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, una medida que entrará en vigor a partir del próximo domingo 5 de julio de 2026. El aviso de la Consejería de Política Territorial se focaliza con especial preocupación en las medianías y las cumbres orientadas al sur y al oeste de la isla, áreas que se verán fuertemente expuestas a un notable repunte térmico y a condiciones de extrema sequedad ambiental durante los próximos días.

Los pronósticos meteorológicos detallan que en Tenerife se registrarán termómetros en ascenso con temperaturas máximas de entre 32 y 35 ºC, afectando de manera directa a los municipios de las vertientes meridional y occidental. Los expertos advierten de que la inversión térmica en la isla se situará inicialmente entre los 500 y 700 metros de altura, pero irá descendiendo de forma progresiva a lo largo de la semana. Esta configuración atmosférica creará un peligroso "efecto tapón" que mantendrá una masa de aire muy cálido atrapada sobre la masa forestal tinerfeña, desplomando los índices de humedad relativa por debajo del 30%.

El alisio y una ligera calima complican el escenario

El viento será otro de los factores críticos bajo estrecha vigilancia por su capacidad para propagar de forma descontrolada cualquier conato. En Tenerife predominará el viento del nordeste (alisio) con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos localmente fuertes y aceleraciones en los canales interinsulares y zonas especialmente expuestas de la geografía insular.

A este cóctel meteorológico se sumará una ligera intrusión de calima que enturbiará los cielos de las islas. Aunque las autoridades señalan que, por el momento, el polvo en suspensión no alcanzará concentraciones alarmantes, la situación general de riesgo en Tenerife será objeto de un seguimiento permanente y no se descarta actualizar o endurecer las restricciones en el ámbito territorial si los índices de peligro continúan agravándose.

Gran Canaria, también en alerta a partir de los 400 metros

Por debajo del nivel de riesgo fijado para Tenerife, la Dirección General de Emergencias también ha incluido en el mismo decreto de alerta a la isla de Gran Canaria, en su caso aplicable a partir de los 400 metros de altitud.

En la isla vecina el episodio de calor comenzará a sentirse con fuerza este mismo domingo, esperando máximas de entre 34 y 36 ºC que podrían rozar de manera puntual los 38 ºC de cara al lunes en las cuencas del interior, la cuenca de Tejeda y las medianías orientadas al sur y al oeste. Al igual que en Tenerife, la combinación de baja humedad y vientos moderados ha obligado a activar todos los protocolos de prevención y extinción de incendios forestales ante el primer gran envite térmico del verano.