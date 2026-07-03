Así afectará a Tenerife el primer episodio de calor: calima, más de 30 grados y noches tropicales

Tenerife empezará a notar en los próximos días el primer gran episodio de calor del verano en Canarias. Después de varias jornadas en las que el Archipiélago quedó al margen del calor extremo que afectó a la Península, la llegada de una masa de aire cálido de origen africano cambiará el escenario meteorológico y elevará las temperaturas en todas las islas.

En el caso de Tenerife, el ascenso térmico será progresivo y se dejará sentir sobre todo en medianías, zonas del sur y puntos alejados de la influencia directa del alisio. Municipios como Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Güímar, La Orotava, Los Realejos o Icod de los Vinos podrían registrar valores más altos de lo habitual durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.

A partir del lunes 6 de julio el calor llegará a todo el Archipiélago / Meteored

La subida será menos intensa al principio que en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían alcanzar o incluso rozar los 40 grados en los momentos más duros del episodio. Aun así, Tenerife no quedará al margen: las máximas podrían superar los 30 grados en zonas bajas y medianías, y las noches serán cada vez más cálidas.

Tenerife deja atrás el alivio del alisio

Durante los últimos días, Canarias se ha beneficiado del anticilón de las Azores y de unos alisio reforzados, que han mantenido temperaturas más suaves que en buena parte de la Península.

Ese alivio térmico empezará a debilitarse con la entrada de aire cálido desde el este. En Tenerife, el cambio no será brusco el primer día, pero sí se notará a medida que avance el episodio.

Las zonas más expuestas serán las medianías y vertientes orientadas al sur, donde el viento puede llegar más recalentado y seco. En cambio, las áreas del norte bajo la influencia del alisio podrían mantener temperaturas algo más contenidas, aunque con sensación de ambiente más cálido que en jornadas anteriores.

El calor afectará en mayor medida a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote / Meteored

Noches más difíciles para poder conciliar el sueño

Uno de los efectos más incómodos del episodio será el aumento de las temperaturas mínimas. En Tenerife, puntos como Güímar podrían acercarse a valores propios de noches tropicales o incluso tórridas si las mínimas no bajan de los 25 grados.

Este tipo de noches dificulta el descanso, especialmente en viviendas mal ventiladas o en zonas donde el calor se mantiene acumulado durante muchas horas. La sensación térmica puede aumentar si la entrada cálida coincide con calima o con viento flojo durante la madrugada.

El calor más fuerte, en las islas orientales y Gran Canaria

Aunque Tenerife será una de las Islas donde se notará el cambio de tiempo, el calor más intenso se espera inicialmente en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En Gran Canaria, municipios del sur, interior y medianías, como Agüimes, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, podrían situarse entre los puntos más cálidos del Archipiélago. En algunas zonas no se descarta que las máximas ronden o superen de forma puntual los 40 grados.

Máximas de hasta 40ºC en la tarde del martes 7 de julio en puntos del interior de Gran Canaria y tempraturas muy altas en el resto de Islas / Meteored

En Fuerteventura, áreas del interior como Antigua también podrían registrar valores elevados. En Lanzarote, el interior y las zonas menos ventiladas estarán entre las más expuestas a la subida térmica.

Calima desde el este

El episodio vendrá acompañado de una nueva entrada de calima, que afectará primero a Fuerteventura y Lanzarote y después se extenderá hacia el oeste, alcanzando Gran Canaria y, previsiblemente, el resto del Archipiélago.

En Tenerife, la calima podría dejar cielos más turbios y reducir la visibilidad, aunque su intensidad dependerá de la evolución de los vientos en altura. Si el polvo en suspensión se mantiene en niveles altos, el impacto sobre la calidad del aire será menor cerca de la superficie, pero las personas con problemas respiratorios deberán extremar las precauciones.

La llegada de una masas de aire cálido de origen africano elevará las temperaturas / Meteored

Recomendaciones ante el calor

Ante la subida de temperaturas, conviene evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y reducir la actividad física intensa al aire libre.

También se recomienda prestar especial atención a personas mayores, menores, embarazadas, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas.

En Tenerife, la precaución debe ser mayor en medianías, zonas del sur y municipios donde el calor nocturno pueda dificultar el descanso. En el conjunto de Canarias, el episodio marcará el primer gran aviso del verano: el Archipiélago deja atrás el respiro de los alisios y se prepara para varios días de calor africano.