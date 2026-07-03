La Aemet prevé vientos moderados en las cumbres de Tenerife este viernes
Los termómetros alcanzarán los 26 grados en la isla
Las temperaturas serán más suaves este viernes en Tenerife, pero el viento seguirá soplando de forma moderada en algunos puntos de la isla. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que las zonas más afectadas por las fuertes rachas sean las cumbres.
En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, esta indica que habrá cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante las horas nocturnas salvo en la vertiente este, tendiendo a poco nubosos el resto del día. En el resto de islas, nuboso en zonas bajas del norte, tendiendo a intervalos durante las horas centrales.
Las islas en las que aún seguirán aumentando las temperaturas máximas son Lanzarote y Fuerteventura, donde se podrán alcanzar los 30° C en el interior este.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
En el norte, por debajo de los 900 - 1100 metros, intervalos nubosos, nuboso en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas en costas. En altas cumbres, de flojo a moderado de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 26
LA GOMERA
En el norte, por debajo de los 900 - 1000 metros, intervalos nubosos, más compactos en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algún intervalo matinal en costas. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso de las máximas en el interior. Viento de flojo a moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27
LA PALMA
Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en medianías. Viento de flojo a moderado del noroeste. En cumbres, moderado de componente norte con intervalos de fuerte, amainando a flojo a lo largo del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 25
EL HIERRO
En el norte, por debajo de los 900 - 1000 metros, intervalos nubosos, más compactos en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algún intervalo matinal en costas. Temperaturas con pocos. Viento de flojo a moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 24
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