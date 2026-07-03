La Aemet lo deja claro: las temperaturas volverán a superar los 30 grados en Tenerife este sábado

La tregua del calor ha sido corta, ya que este sábado, 4 de julio, las temperaturas volverán a superar los 30 grados en Tenerife. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los termómetros oscilen entre los 21º de mínimas y los 31º de máximas.

En concreto, la predicción meteorológica muestra que los cielos estarán nubosos en costas por debajo de 700 metros, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía, y poco nuboso o despejado en el resto. También habrá intervalos nubosos en el norte por la noche.

Las temperaturas, en ligero ascenso, siendo más intenso en las máximas de zonas de interior.

Varias personas aprovechan el calor para bañarse en los charcos de Valleseco. / Andrés Gutiérrez

El viento soplará del noroeste flojo, tendiendo a moderado por la tarde, con algún intervalo fuerte en los extremos nordeste y suroeste por la noche. En cumbres, moderado de componente sur.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé cielos nubosos en costas, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía, y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero ascenso, más intenso en las máximas de zonas de interior. Se alcanzarán 30° C en zonas de interior del sur de las islas orientales y en cumbres de Gran Canaria.

Viento del noroeste flojo, tendiendo a moderado por la tarde.

Aviso amarillo

Será el domingo cuando vuelvan los avisos amarillos a Canarias. En este caso, será por temperaturas máximas y las islas afectadas serán: Gran Canaria (tanto en cumbres como en las zonas este, sur y oeste) y Fuerteventura.

En concreto, se podrán alcanzar temperaturas máximas de 34 grados y afectará, principalmente, a las medianías orientadas al sur y al oeste, así como a las zonas altas de Gran Canaria, y a las zonas de interior del sudeste de Fuerteventura.

Precisamente, el domingo desde las 08:00 horas, el Gobierno de Canarias activará la situación de prealerta en todo el archipiélago por calor.

La situación parece que se irá complicando durante la próxima semana, debido a una masa de aire cálido de origen africano, alcanzando de forma puntual los 38º en algunas zonas del archipiélago.