Más de 2 millones para mejorar el saneamiento entre La Esperanza y Llano del Moro
La segunda fase del proyecto, en El Rosario, permitirá implantar una red separativa de aguas pluviales y residuales en la calle El Sino, con un plazo de ejecución de 15 meses.
El Cabildo de Tenerife ha aprobado esta semana la contratación de las obras de la segunda fase del Colector General de La Esperanza-Llano del Moro, una actuación de saneamiento situada en el municipio de El Rosario. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.017.149,75 euros y un plazo de ejecución previsto de 15 meses.
La financiación se repartirá entre la institución insular y el Ayuntamiento de El Rosario. El Cabildo asumirá el 90% del coste, mientras que el Consistorio aportará el 10% restante, según ha informado la corporación insular.
La actuación se centrará en la calle El Sino, donde se implantará una red separativa para aguas pluviales y aguas negras. Este sistema permitirá diferenciar la recogida del agua de lluvia y de las aguas residuales, una medida clave para mejorar la eficiencia de las infraestructuras de saneamiento y evitar sobrecargas en la red.
Una red separativa para mejorar el saneamiento en El Rosario
El proyecto permitirá canalizar correctamente las aguas residuales hacia el colector general, desde donde podrán incorporarse al sistema comarcal para su posterior tratamiento. Con esta intervención, el Cabildo prevé resolver de forma definitiva los problemas de canalización detectados en esta parte del municipio.
La separación entre aguas pluviales y aguas negras es una de las actuaciones habituales en la modernización de las redes urbanas. Las primeras proceden de la lluvia y escorrentías, mientras que las segundas corresponden a aguas residuales domésticas o urbanas. Al circular por redes diferenciadas, se reduce el riesgo de saturación del sistema y se facilita el tratamiento posterior.
En el caso de la calle El Sino, la nueva infraestructura reforzará la capacidad de evacuación y permitirá una gestión más ordenada de los caudales. La obra forma parte de la planificación insular para avanzar en redes de saneamiento más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de los municipios.
El Cabildo asume la mayor parte de la financiación
La participación económica del Cabildo de Tenerife será mayoritaria, con el 90% de la inversión total. El Ayuntamiento de El Rosario completará la financiación con el 10% restante, dentro de un esquema de colaboración entre administraciones para ejecutar una obra de competencia local pero de interés supramunicipal por su conexión con el sistema comarcal de saneamiento.
La aprobación de la contratación supone un paso administrativo necesario para iniciar el procedimiento que permitirá adjudicar los trabajos. Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de 15 meses para ejecutar las obras previstas.
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