Tenerife respalda a La Palma y exige desbloquear el Centro Nacional de Vulcanología

El Cabildo de Tenerife ha expresado su apoyo al Cabildo de La Palma en la defensa del futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV) y ha reclamado al Gobierno de España que desbloquee de forma inmediata un proyecto considerado estratégico para Canarias. La presidenta insular, Rosa Dávila, se ha alineado con el presidente palmero, Sergio Rodríguez, tras las críticas de La Palma por los retrasos en la firma del convenio definitivo y por la reducción de la financiación inicialmente prevista.

La institución tinerfeña considera que el centro no puede quedar atrapado en demoras administrativas después del consenso alcanzado entre las administraciones canarias y de los compromisos adquiridos tras la erupción volcánica de La Palma. Dávila sostiene que el CNV debe mantener la dimensión científica, técnica y operativa con la que fue planteado desde las Islas.

"El Centro Nacional de Vulcanología no es un proyecto más. Es una infraestructura esencial para reforzar la seguridad, la investigación, la prevención y la capacidad de respuesta ante riesgos volcánicos en Canarias", señaló la presidenta del Cabildo de Tenerife.

Un proyecto compartido entre La Palma y Tenerife

El modelo defendido por los cabildos de Tenerife y La Palma contempla una estructura compartida, con La Palma como sede principal y Tenerife como apoyo científico y de innovación. Esta fórmula fue planteada por ambas corporaciones insulares y respaldada por el Gobierno de Canarias antes de la designación estatal.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2025 que la sede física del futuro consorcio Centro Nacional de Vulcanología se ubicara en La Palma, complementada por el ecosistema científico y de innovación de Tenerife. El Ministerio de Ciencia destacó entonces que el modelo de consorcio buscaba corresponsabilidad y arraigo territorial, en línea con una política de ciencia descentralizada.

Desde Tenerife se defiende que este reparto responde a criterios científicos y estratégicos. La Palma aporta la experiencia directa de un territorio afectado recientemente por una erupción, mientras que Tenerife concentra instituciones, centros de investigación y recursos técnicos vinculados al estudio de la actividad volcánica y la gestión del riesgo.

Críticas a una posible recentralización del proyecto

El Cabildo de Tenerife advierte de que cualquier intento de recentralizar la dirección científica del centro o de reducir su alcance en Canarias supondría un retroceso para el Archipiélago. La corporación insular considera que la realidad volcánica de las Islas exige una respuesta basada en la cercanía, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa sobre el terreno.

Dávila afirmó que Canarias ha demostrado "sobradamente" su capacidad científica, técnica y de gestión, por lo que reclamó al Estado que cumpla con los compromisos asumidos con La Palma y con el conjunto del Archipiélago.

La posición del Cabildo tinerfeño se produce después de que el Cabildo de La Palma denunciara que el proyecto continúa bloqueado por la falta de aprobación del convenio de colaboración definitivo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias. La institución palmera también ha advertido de un recorte del presupuesto previsto, que pasaría de cinco millones de euros a 2,9 millones, según la información trasladada por el Cabildo de La Palma.

Una infraestructura vinculada a la seguridad volcánica

El futuro Centro Nacional de Vulcanología está llamado a reforzar la investigación, la monitorización y la prevención en territorios volcánicos activos. Para las instituciones canarias, su ubicación en el Archipiélago tiene una justificación científica y social, especialmente después de la erupción del volcán de Tajogaite, iniciada el 19 de septiembre de 2021 en La Palma.

La experiencia de esa crisis volcánica evidenció la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones, equipos científicos y servicios de emergencia. El Instituto Geográfico Nacional mantiene información pública sobre la actividad volcánica en Canarias y sobre la evolución de la erupción de La Palma, una referencia clave para el seguimiento científico del fenómeno.

El Gobierno de Canarias celebró en su momento la designación de Canarias como sede del CNV al considerar que reconocía la singularidad volcánica activa del Archipiélago y su papel estratégico en la investigación y la gestión de emergencias.