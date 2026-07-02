Los Silos recupera el servicio de taxi después de tres años inactivo

Los Silos recupera el servicio de taxi después de tres años, lo que supone un gran avance de movilidad para un municipio de apenas 4.800 habitantes en la Isla Baja y por el que pasa una única línea de TITSA cada media hora. El último propietario de la licencia de taxi dejó de operar en 2023 y ahora se retoma la actividad con un vehículo de ocho plazas que estará operativo de lunes a domingo, incluidos los festivos, las 24 horas del día. Los viajes a partir de las 22:00 horas se realizarán únicamente bajo reserva previa o en casos de urgencia. La parada estará habilitada próximamente en el entorno del antiguo convento de San Sebastián, aunque de manera provisional está ubicado en la trasera del inmueble. El teléfono de contacto para solicitar el servicio de transporte es el 689157507.

El taxi ofrece cobertura para toda la Isla, con recogida en Los Silos, gracias al carácter emprendedor del nuevo taxista del municipio, Jerónimo Díaz. Le compró la licencia -la única disponible por parte del Ayuntamiento- al anterior titular, quien dejó el servicio por cuestiones de salud. El trámite de la compra de la licencia, al ser municipal, debe hacerse ante notaría y la burocracia ralentizó algo el proceso del traspaso, pero "Juan, el anterior taxista, me facilitó muchísimo las cosas". Díaz solo lleva una semana prestando el servicio y reconoce que, como todos los comienzos empresariales, está arrancando "poco a poco". "Creo que la gente ya no está acostumbrada a que haya un taxi en Los Silos, pero estoy teniendo bastante aceptación", comenta.

El 90%, de avanzada edad

Hasta ahora, el 90% de los clientes que solicitaron el servicio comparten el mismo perfil: personas mayores. "Lo utilizan para ir al supermercado, a una cita médica o al banco. Son trayectos dentro del municipio, pero para una persona de cierta edad ir desde Sibora, en la costa, hasta la plaza de La Luz, en el casco, puede ser complicado", reconoce. Otro nicho de clientes para el nuevo taxista de Los Silos son los senderistas que deciden recorrer la laurisilva. "Suelen dejar el vehículo en el pueblo y yo los subo hasta Erjos. Luego bajan caminando. Es algo que me está funcionando bastante", añade. Díaz admite que le da prioridad a los servicios demandados por mayores, ya que "esta zona está muy envejecida".

Además, el vehículo está habilitado para el traslado de personas con movilidad reducida (PMR). "Ya realicé un viaje de este tipo, con una persona con discapacidad que antes debía llamar a Garachico para que fueran a buscarla. Ahora, pueden contar conmigo para cualquier desplazamiento, ya que estoy mucho más cerca. Me siento bien haciendo esto", declara. Díaz también ha realizado ya algún traslado de turistas que se alojan en Los Silos y que lo encuentran a través de Internet así como algún viaje hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

Lo cierto es que Jerónimo Díaz no pensó nunca que "fuera a ser taxista. Siempre me dediqué a la hostelería en el sur de Tenerife, porque era de las pocas alternativas laborales, junto a la agricultura, al vivir en Los Silos. Con el taxi siento que presto un servicio importante para el pueblo y gano en calidad de vida, porque trabajo cerca de casa", apostilla. Aunque tiene que estar disponible las 24 horas, por si tuviera que atender alguna urgencia, lo prefiere a levantarse a las cuatro de la mañana para ir a trabajar al otro lado de la Isla. "Tengo que estar pendiente todo el día, porque se trata de un servicio a demanda, pero lo prefiero. Estos días pensé que no habría mucho trabajo y al final, tuve bastante", apunta.