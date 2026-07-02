La seguridad del muelle pesquero de Puerto de la Cruz, reforzada para las fiestas

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz finalizó la actuación de acondicionamiento en el entorno del muelle pesquero con el objetivo prioritario de restituir las condiciones de seguridad para los usuarios de este enclave, uno de los espacios más concurridos durante las Grandes Fiestas de Julio.

La intervención, que contó con una inversión aproximada de 50.000 euros, se desarrolló de cara a uno de los actos más esperados del calendario festivo y devocional del municipio: la procesión marítimo-terrestre y la embarcación de Nuestra Señora del Carmen, prevista para el próximo 14 de julio.

Los trabajos permitieron mejorar el estado general del espacio y garantizar que el muelle presente unas condiciones adecuadas para acoger a residentes, visitantes, cofradías y participantes en una jornada de gran afluencia. La actuación incluyó además la reparación del revestimiento del espaldón, una zona especialmente expuesta al uso y al ambiente marino.

Junto a la mejora de la seguridad, el Ayuntamiento aprovechó la intervención para renovar la imagen del entorno mediante la modernización de las letras identificativas del muelle, un elemento característico de este espacio ligado a la memoria marinera y festiva de Puerto de la Cruz. Esta actuación forma parte de la puesta a punto de los espacios vinculados a las Grandes Fiestas de Julio y del compromiso municipal con la mejora progresiva del litoral.