Sanidad alerta de riesgo extremo por radiación solar en dos municipios de Tenerife

Tenerife tendrá dos municipios en situación de riesgo extremo por radiación ultravioleta hasta el próximo 6 de julio. La advertencia de la Dirección General de Salud Pública afecta a Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna, donde la recomendación sanitaria es evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora del día.

El aviso se enmarca en un episodio más amplio que afecta a Canarias, con 29 municipios en riesgo extremo por radiación UV y el resto del Archipiélago en nivel muy alto. Sanidad recuerda que Canarias es la región de España con los niveles más elevados de radiación ultravioleta durante todo el año, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Santiago del Teide y Vilaflor, en el nivel máximo

En Tenerife, los municipios incluidos en el nivel extremo son Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna. La altitud es uno de los factores que puede incrementar la exposición a la radiación ultravioleta, y Sanidad recuerda que el riesgo aumenta en zonas elevadas.

El nivel extremo implica que la exposición directa al sol puede causar daños en la piel y en los ojos en muy poco tiempo. Por ello, la recomendación para estos municipios es evitar por completo la exposición solar, incluso fuera de las horas centrales del día.

El resto de Canarias, en riesgo muy alto

Aunque el nivel extremo se concentra en 29 municipios, la Dirección General de Salud Pública advierte de que el resto de Canarias se encuentra en riesgo muy alto por radiación UV.

Esto significa que las medidas de protección deben mantenerse en todas las islas. En estos casos, Sanidad recomienda utilizar crema solar de factor SPF 50+, permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales, usar sombrero de ala ancha, gafas de sol adecuadas y ropa que cubra brazos y piernas.

La protección debe ser especialmente estricta en menores, personas mayores, personas con enfermedades previas y trabajadores al aire libre.

Listado por Islas

La Palma: Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente.

Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente. El Hierro: Valverde y El Pinar.

Valverde y El Pinar. La Gomera: Alajeró.

Alajeró. Tenerife: Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna.

Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna. Gran Canaria: Artenara, Tejeda. Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, y Mogán.

Artenara, Tejeda. Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, y Mogán. Fuerteventura: Antigua y Betancuria.

Antigua y Betancuria. Lanzarote: Teguise y Haría y en La Graciosa.

Cuidado también en días nublados

Sanidad insiste en que la radiación ultravioleta no desaparece cuando el cielo está cubierto. En los días nublados, los rayos solares siguen atravesando las nubes, aunque la sensación de calor sea menor.

Lo mismo ocurre cuando hay brisa. El viento puede hacer que el ambiente parezca más fresco, pero no reduce el efecto de la radiación UV sobre la piel.

Por eso, la protección solar debe mantenerse aunque no haga calor intenso o aunque el cielo no esté completamente despejado.

El daño solar es acumulativo

La Dirección General de Salud Pública recuerda que el daño solar es acumulativo. Las quemaduras y la exposición excesiva durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de piel años o incluso décadas después.

El aviso no se limita a quienes acuden a playas o piscinas. La exposición también se produce durante paseos, trabajo al aire libre, actividades deportivas, desplazamientos o estancias prolongadas en terrazas y espacios abiertos.

En Tenerife, la recomendación para los próximos días es reducir la exposición directa al sol, reforzar la protección y prestar especial atención en los municipios de Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna, donde el riesgo alcanza el nivel máximo.