Ryanair pide retrasar el control fronterizo y pone de ejemplo a Tenerife Sur: "Están sufriendo grandes interrupciones"

El Aeropuerto de Tenerife Sur se ha convertido en el principal punto crítico de la última gran batalla del sector aeronáutico europeo. La aerolínea Ryanair ha lanzado una durísima advertencia pública señalando que el nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES) de control de pasaportes de la Unión Europea está provocando graves incidencias en los aeródromos con mayor conectividad del archipiélago. La compañía irlandesa califica de "desastre previsible" la implantación de esta tecnología digital y ha vuelto a exigir formalmente al Gobierno de España la suspensión inmediata de los controles hasta el mes de septiembre, con el fin de evitar que el motor turístico del sur de Tenerife y del resto del país sufra un colapso irreversible durante las semanas de máxima afluencia estival.

La aerolínea ya ha comenzado a emitir avisos urgentes a sus clientes, instándoles a acudir a las terminales con muchísima más antelación de la habitual debido al alarmante incremento de las colas en los filtros policiales para destinos fuera del espacio Schengen (como el Reino Unido, mercado emisor clave para las islas). El director de Operaciones de Ryanair, Neal MacMahon, ha sido tajante al respecto, afirmando que los pasajeros y sus familias no deberían ser utilizados como "conejillos de indias" para ensayar un sistema de control de pasaportes "a medio hacer" que multiplica el riesgo de vuelos perdidos, congestión y estrés innecesario.

El Aeropuerto de Tenerife Sur, entre los más perjudicados de Europa

La compañía aérea ha puesto nombres y apellidos a los puntos donde la situación es ya insostenible, situando al principal aeródromo tinerfeño a la vanguardia de una lista negra internacional. "Aeropuertos como Tenerife Sur, Palma, Alicante, Málaga, Milán Bérgamo, Cracovia y París Beauvais están sufriendo grandes interrupciones, y se espera una mayor congestión al entrar en las semanas más concurridas del verano", detalla la firma en su comunicado oficial.

Ante este escenario, Ryanair ha intensificado su ofensiva institucional remitiendo escritos directos a los gobiernos de los países más expuestos. En el caso de España, las críticas apuntan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien le exigen que use las prerrogativas de la legislación comunitaria para posponer la aplicación de la EES. Sin embargo, la firma lamenta que, hasta la fecha, no ha recibido ningún tipo de respuesta para solucionar lo que catalogan como un "gran desafío".

Presión unánime de las aerolíneas mientras Bruselas se defiende

La protesta de la compañía de bajo coste no es un hecho aislado. Esta misma semana, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Aerolíneas por Europa (A4E) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) enviaron una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunciando la "presión insostenible" que encaran las plantillas y las infraestructuras debido a la plena aplicación del sistema digitalizado.

A pesar del frente común del sector, la respuesta desde Bruselas sigue siendo de total normalidad. El Ejecutivo comunitario se ha defendido asegurando que la "mayoría" de los aeropuertos europeos están aplicando el nuevo control de manera "fluida", limitándose a ofrecer apoyo técnico puntual a aquellas instalaciones que se muestren más rezagadas.